Haklarını Arayan Maden İşçilerine 23 Nisan'da Çocuklarından Duygusal Destek

Doruk Madencilik işçileri, Eskişehir’den yürüyerek ulaştıkları Ankara’da hak arayışlarını sürdürürken, 23 Nisan’ı okuldan uzak geçirmek zorunda kalan madenci çocukları da babalarına destek vermek için başkente geldi. Eyleme katılan çocuklar, özellikle yaptıkları açıklamalarla duygulandırdı.

Babaları açlık grevinde olan ve geçtiğimiz günlerde 14 saat gözaltında kalan işçilerin çocukları, gazetecilere yaşadıkları süreci anlattı. Bir madenci çocuğu, “Okulda gösterim vardı ama ben babamın yanına geldim. Babam burada bayıldı, hastalığı var. Kaç gündür yürüyor, açlık grevinde.” sözleriyle durumu ifade etti.

O esnada göz yaşlarını tutamayan bir başka madenci çocuğu ise '8 yaşındayım, babam için geldim. Babamın maaşlarını vermiyorlar, o yüzden ağlıyorum” ifadelerini kullandı.