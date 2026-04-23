Haklarını Arayan Maden İşçilerine 23 Nisan'da Çocuklarından Duygusal Destek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 00:10

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’da hak arayışıyla başlattıkları eylem sürüyor. Madencilere destek vermek isteyen çocukları da alana geldi. Çocukların yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

Küçük çocuklar babalarının durumu nedeniyle göz yaşlarını tutamadı.

23 Nisan'ı müsamerede değil eylemde geçirdiler.

Doruk Madencilik işçileri, Eskişehir’den yürüyerek ulaştıkları Ankara’da hak arayışlarını sürdürürken, 23 Nisan’ı okuldan uzak geçirmek zorunda kalan madenci çocukları da babalarına destek vermek için başkente geldi. Eyleme katılan çocuklar, özellikle yaptıkları açıklamalarla duygulandırdı.

Babaları açlık grevinde olan ve geçtiğimiz günlerde 14 saat gözaltında kalan işçilerin çocukları, gazetecilere yaşadıkları süreci anlattı. Bir madenci çocuğu, “Okulda gösterim vardı ama ben babamın yanına geldim. Babam burada bayıldı, hastalığı var. Kaç gündür yürüyor, açlık grevinde.” sözleriyle durumu ifade etti.

O esnada göz yaşlarını tutamayan bir başka madenci çocuğu ise '8 yaşındayım, babam için geldim. Babamın maaşlarını vermiyorlar, o yüzden ağlıyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
