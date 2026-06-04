Okuduğumuz Kitaplar Hakkında Yazmak Neden Bu Kadar Zor Geliyor?

İnsanlar yalnızca kitap okumuyor; kitapları birbirine öneriyor, onlar hakkında videolar çekiyor, okuma günlükleri tutuyor, çevrimiçi topluluklar kuruyor. Instagram’daki Bookstagram kültürü, TikTok’taki BookTok videoları, YouTube’daki BookTube kanalları bugün milyonlarca insanın okuduğu kitaplar etrafında bir araya geldiği büyük kültürel alanlara dönüşmüş durumda. Fiziksel tarafta ise insanlar kafelerde ya da kamusal alanlarda sessizce kendi kitaplarını okuyor, ardından isterlerse kısa sohbetler ediyor.

Elbette bunlar işin daha büyük ve organize tarafı; bir başka yazıda bunlardan ayrıca bahsederiz. Nitekim Türkiye’de de benzer topluluklar ve okuma çemberleri var. Ancak ben burada daha küçük, daha gündelik ama bence çok kıymetli bir şeyden söz ediyorum: Herhangi bir organizasyona dahil olmadan, büyük bir iddia ortaya koymadan, yalnızca okuduğu bir kitabın görünürlüğüne küçük de olsa katkı sağlamak… Bir cümle paylaşmak. Bir kitabı önermek. “Bu bana iyi geldi” diyebilmek. Altını çizdiğiniz bir yeri göstermek. Okudum bitti paylaşımı yapmak.

Sessizce sevdiğiniz bir kitabı dolaşıma sokmak. Kitaplar böyle yaşar. Okurdan okura kurulan küçük, samimi ve gerçek temaslarla.

Ne yazık ki Türkiye’de insanlar bu konuda kendini çok rahat hissetmiyor. Bizde “kitap paylaşmak” görünmek, yorumlanmak, yargılanmak tehdidi olarak hissediliyor. Belki daha önce hiç yapılmamış bir şeyi birdenbire yapmanın yarattığı tedirginlik. Belki çevrenin ya da takipçilerin bunu yadırgama ihtimalinden korkmak. Belki de kendi düşünsel tarafını başkalarının önünde görünür kılmanın kırılgan doğası.

“Yanlış anlaşılır mıyım?”, “Kendimi olduğumdan farklı mı gösteriyorum?”, “Yetersiz görünür müyüm?”, “Dalga mı geçerler?”, “Ya bu kitap aslında güzel değilse?”, “Ya basit bir kitabı beğenmiş görünürsem?” vb. sorular, kitap paylaşmanın önüne görünmez duvarlar örüyor.

Öte yandan bir kitabın insanın hayatında bıraktığı iz üzerine konuşmak, yalnızca edebiyatla değil kimlik, aidiyet, özgüven ve düşünsel cesaretle de ilgili bir mesele. Belki de bu yüzden sıradan insanlar için kitaplar hakkında yazmak, sanıldığından çok daha sosyolojik ve psikolojik bir alan.