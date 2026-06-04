Okuduğumuz Kitaplar Hakkında Yazmak Neden Bu Kadar Zor Geliyor?
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Çevremdeki hemen herkes kitap okuyan insanlar. Şükür ki sosyal medya takipçilerim de öyle. Bununla beraber uzun zamandır dikkatimi çeken bir şey var: İnsanlar kitap okuyor ama çok azı okuduğu kitap hakkında konuşuyor. Altı çizilmiş cümleler, kıvrılmış sayfalar, kenar boşluklarına düşülmüş notlar; insan bazı kitaplarla gerçekten yaşar. Ama bütün bu yakınlığa rağmen, o kitaplar üzerine dijital dünyada tek bir cümle bile kurmaz bazen. Oysa sevgili dostlar, kitaplara yapacağımız en büyük iyiliklerden biri onlar hakkında konuşmak, onları görünür kılmak ve bir anlamda onların gönüllü iletişimcisi olmak.
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Dünyanın birçok yerinde bu kültür oldukça canlı yaşanıyor.
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Kitap Paylaşmak Neden Bazen Kimlik Krizi Gibi Hissediliyor?
Kitaplardan değil, Nasıl Görüneceğimizden Çekiniyoruz
1. Kimlik ile Merak Arasında
2. Her Kitap Yorumu Akademik Olmak Zorunda Değil
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3. Okuma Deneyimi Sadece Zihinsel Değildir
4. Enikonu Analiz Yapmak Zorunda Değilsiniz
5. “Yanlış Kitabı Sevmiş Gibi Görünmek” Korkusu
6. Bilgili Görünmek ile Gerçekten Düşünmek Aynı Şey Değil
7. İlk Paylaşım Korkusu Aslında Nedir?
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8. Kitapların Zamanı Doğrusal Değildir
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