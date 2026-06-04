Ölüm Kalım Meselesi: Kanser ve Sağlık Dezenformasyonu Karşısında Nasıl Hayatta Kalırız?

İnternette veya sosyal medyada gezinirken karşınıza 'Kanseri 3 günde bitiren mucize kür' ya da 'Tahlil sonuçlarınızı yapay zekaya yükleyin, teşhisi koysun' gibi iddialar çıktı mı? Cevabınız muhtemelen evet. Peki, bu iddiaların arkasındaki tehlikenin ne kadar farkındayız? Sağlıkta yanlış bilgi sadece bir yanılgı değil, doğrudan bir ölüm kalım meselesidir.

Bireyleri, toplumu ve küresel ölçekte tüm sağlık kuruluşlarını tehdit eden dezenformasyon dalgası, en çok çaresiz hissettiğimiz anlarda bizi yakalıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Doğruluk Elçileri programında sunucu Nezih Orhon ve sağlık dezenformasyonu araştırmacısı, Cancer Disinfo platformunun kurucusu Gülin Çavuş'un masaya yatırdığı gerçek tam olarak buydu: Sağlık okuryazarlığındaki eksiklikler ve bilgi boşlukları, hastaları hayati tedavileri yarıda bırakmaya kadar sürükleyebiliyor.