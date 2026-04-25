İşini Yapmayan Hakim "Görevi Kötüye Kullanmak" Suçundan Hapis Cezası Aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma izni verilen ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan hakim K.Ş., savunmasında görev sürecinde yoğunluk altında çalıştığını ve bazı kararlarda gerekçe yazımında usule tam uyum sağlayamadığını, bunun hata olduğunu kabul ettiğini söyledi.

K.Ş., dosyaların esasına girdiğini ancak CMK’daki gerekçe kriterlerine her zaman uygun davranamadığını, bu nedenle üst mahkemelerce kararlarının bazı durumlarda orta ve zayıf notlarla değerlendirildiğini ifade etti.

Meslekte yeni olduğunu, yeterli danışma imkânı bulamadığını ve yoğun çalışma temposu nedeniyle hatalar yaptığını belirten K.Ş., buna rağmen birçok dosyada aktif şekilde çalıştığını ve suçlamaları tamamen kabul etmediğini söyledi.