Ankara Çevreyolu ile İlgili Özelleştirme İddiası: "Ödenecek Ücretler Bile Belli"

Ankara’da kamuoyuna yansıyan iddialara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz kullanılan Ankara Çevre Yolu için özelleştirme hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

Deniz Yavuzyilmaz tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu düzenlemenin 25 yıllık bir işletme devrini kapsayabileceği ve geçiş ücretlerinin Yap-İşlet-Devret modeli otoyol tarifelerine göre belirlenebileceği ifade edildi.

Öte yandan, konuya ilişkin resmi kurumlardan henüz herhangi bir doğrulama yapılmadı.