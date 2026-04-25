Ankara Çevreyolu ile İlgili Özelleştirme İddiası: "Ödenecek Ücretler Bile Belli"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 21:41

Ankara’da kamuoyuna yansıyan iddialara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz kullanılan Ankara Çevre Yolu için özelleştirme hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

Deniz Yavuzyilmaz tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu düzenlemenin 25 yıllık bir işletme devrini kapsayabileceği ve geçiş ücretlerinin Yap-İşlet-Devret modeli otoyol tarifelerine göre belirlenebileceği ifade edildi.

Öte yandan, konuya ilişkin resmi kurumlardan henüz herhangi bir doğrulama yapılmadı.

25 yıllığına özelleştirilecek iddiası...

Deniz Yavuzyilmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Çevre Yolu’nun ücretsiz kullanım statüsünün değiştirilebileceğini iddia etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen yolun 25 yıllığına özelleştirilmesinin gündemde olduğu öne sürülürken, bu durumda güzergâhta ücretli geçiş dönemine geçilebileceği ifade edildi.

Öte yandan iddialara ilişkin henüz herhangi bir resmi ihale duyurusu, bakanlık açıklaması ya da kurum teyidi kamuoyuna yansımış değil.

Deniz Yavuzyılmaz olası ücretleri de paylaştı.

Deniz Yavuzyilmaz, sosyal medya paylaşımında Ankara Çevre Yolu’nun özelleştirilmesi halinde uygulanacağını iddia ettiği geçiş ücretlerine de yer verdi.

İddiaya göre İstanbul Ayrımı-İvedik Ayrımı arasında 39 TL, İvedik Ayrımı-Esenboğa Ayrımı arasında 40 TL, Esenboğa Ayrımı-Samsun Ayrımı arasında 56 TL ücret alınması öngörülüyor.

Paylaşımda ayrıca Samsun Ayrımı-Yakupabdal Ayrımı için 29 TL, Yakupabdal Ayrımı-Konya Ayrımı için 60 TL, Konya Ayrımı-Eskişehir Ayrımı için 81 TL, Eskişehir Ayrımı-Ayaş Ayrımı için 48 TL ve Ayaş Ayrımı-İstanbul Ayrımı için 27 TL tahsil edileceği ileri sürüldü.

Söz konusu rakamların, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollardaki birim fiyatlar esas alınarak hesaplandığı iddia edildi.

Geçiş garantisi verildiği iddia edildi.

Deniz Yavuzyilmaz, Ankara Çevre Yolu’na ilişkin paylaşımında 2025 yılı araç geçiş sayısının 189 milyon 350 bin olduğunu öne sürdü.

Bağlantı yolları dahil toplam uzunluğun 120 kilometre olduğu belirtilen açıklamada, bu trafik verisi üzerinden olası gelir hesabı yapıldığı ifade edildi.

Paylaşıma göre özelleştirmenin 2026 yılında gerçekleşmesi durumunda işletmeci şirketin yıllık yaklaşık 7 milyar 130 milyon lira gelir elde edeceği, 25 yıllık süreçte toplam tutarın 178 milyar liraya ve güncel kurla en az 4 milyar dolara ulaşacağı iddia edildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
