article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yasin Kol Yerine Halil Umut Meler'in Düşünüldüğünü İddia Etti

Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yasin Kol Yerine Halil Umut Meler'in Düşünüldüğünü İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 17:25

GalatasarayFenerbahçe derbisini Yasin Kol’un yöneteceği açıklandı.

Eski hakem Fırat Aydınus, köşe yazısında ilk etapta Halil Umut Meler’in görevlendirilmesinin planlandığını, ancak son anda bu karardan vazgeçilerek Yasin Kol’un tercih edildiğini belirtti ve bu değişikliğin nedenini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atamanın ardından iki takım karşı karşıya gelmişti.

Atamanın ardından iki takım karşı karşıya gelmişti.

GalatasarayFenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanması sonrası, eski hakem Fırat Aydınus konuyla ilgili değerlendirmelerini köşe yazısında paylaştı.

Hürriyet’te yayımlanan “G.Saray-F.Bahçe derbisine Yasin Kol nasıl atandı? Soruları ve cevapları...” başlıklı yazısında Aydınus, ilk beklentisinin Halil Umut Meler’in görevlendirilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

Ancak süreç içinde bu kararın değiştiğini ve derbiyi yönetecek ismin son anda Yasin Kol olarak belirlendiğini belirtti.

Yardımcısı hafta içi Galatasaray maçında görev aldı.

Yardımcısı hafta içi Galatasaray maçında görev aldı.

Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi için ilk aşamada Halil Umut Meler’in görevlendirilmesinin beklendiğini, ancak sonradan kararın değişerek Yasin Kol’a verildiğini belirtti.

Yaşanan sürece dair değerlendirmesinde Aydınus Bahtiyar Birinci'nin hafta içinde Galatasaray-Gençlerbirliği maçında görev aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'Kol da doğal olarak derbiye çıkarken, ekibinde Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci’nin olmasını istemiştir. Ancak aynı hakemin kısa süre içinde aynı takımın maçına, üstelik aynı statta tekrar atanması; hele ki ligin kaderini etkileyebilecek bir derbi söz konusuyken, ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu durum ya planlamada bir hata yapıldığını ya da ilk düşünülen hakem ve ekibin sonradan değiştirildiğini düşündürüyor. Aslında bu tablo, derbinin hakeminin başlangıçta Halil Umut Meler olarak planlandığını; ancak sonrasında Yasin Kol’a verildi'

Halil Umut Meler için nabız yoklanmış ama Kol'da karar kılınmış.

Halil Umut Meler için nabız yoklanmış ama Kol'da karar kılınmış.

Fırat Aydınus, Halil Umut Meler’in Panathinaikos–Olympiakos maçındaki performansının ardından derbi için de nabız yoklaması yapıldığını, ancak son tercih olarak Yasin Kol’un atanmasının kamuoyunda tam bir mutabakatla karşılanmadığını ifade etti:

'Aslında mesele ne Halil ne de Yasin... Konu tamamen “Benim istediğim hakem olacak” anlayışı. Kol’un yerine Meler de atansaydı aynı polemikler yine yaşanacaktı. Ama bu iki isim dışında kime görev verirseniz verin, bu derbi hakem açısından bu kadar tartışmaya açık hale gelmezdi. Acı gerçek tam olarak bu. En azından bu denli hakem polemiği olmazdı'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın