Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin Simge Otellerinden Biri İflas Ederek Kapılarını Kapattı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 16:51

Mudanya’nın tanınmış turizm işletmelerinden Diringle Otel için süreç tamamlandı. 2024 başında başlatılan iflas prosedürü, tasfiye işlemlerinin sonuçlanmasıyla resmen sona erdi.

Mudanya bölgesinin en bilindik otellerindendi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, özellikle Tirilye bölgesinin tanınan tesislerinden Diringle Otel Turizm Limited Şirketi’ne ilişkin hukuki süreç tamamlandı.

Mali sıkıntılar nedeniyle bir süre önce iflas eden işletmenin, mahkeme gözetiminde yürütülen tasfiye süreci de resmen sona erdi.

Süreç 2024'te başlamıştı.

Bursa İflas Dairesi’nin yayımladığı resmi ilana göre, Tirilye Mahallesi Garaj Meydanı Sokak’ta faaliyet gösteren otelin iflasına ilişkin tüm yasal işlemler tamamlandı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16 Ocak 2024 tarihli iflas kararının ardından başlatılan inceleme ve varlıkların tasfiyesi süreci, İcra ve İflas Kanunu’nun 254. maddesi kapsamında resmen sona erdirildi.

Alacaklılar için süreç tamamen sonlandı.

Ticaret sicil kayıtları ve vergi numarası üzerinden yapılan resmi ilanla birlikte, şirket dosyası arşive kaldırıldı.

İflas dosyasının kapatılması, işletmeye ait tüm varlıkların tasfiye edildiğini ve hukuki açıdan başvuru yollarının sona erdiğini gösteriyor.

Alınan bu kararla birlikte, şirket yönetimi ile alacaklılar arasındaki tüm yasal ilişkiler de kesin olarak son buldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
