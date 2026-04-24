Houston'da Tüm Hesaplar Play-Off'a Bağlı: Alperen Şengün Takasla Gidebilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 23:33

Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün için büyük bir takas iddiası gündeme geldi.

Teksas temsilcisiyle 2030 yılına kadar geçerli 185 milyon dolarlık sözleşmesi bulunan genç pivotun, dev bir takas senaryosunun parçası olabileceği öne sürüldü. Bu iddia, NBA çevrelerinde dikkat çekti.

Reklam

Seride geriye düşünce Alperen'e eleştiriler arttı.

NBA play-off çeyrek final serisinde Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers ile eşleşti. Rakibinin Luka Dončić ve Austin Reaves gibi önemli skor opsiyonlarından yoksun olmasına rağmen Teksas ekibi seride 2-0 geriye düştü.

ABD basınında milli oyuncu Şengün’e yönelik eleştiriler artarken, bu performans düşüşü takas iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.

The Athletic muhtemel senaryoları yazdı.

Alperen Şengün hakkında The Athletic kaynaklı iddiaya göre, beklentilerin altında kalan All-Star oyuncunun yaz döneminde büyük bir takas paketinin parçası olabileceği öne sürüldü.

Haberde, olası senaryolar arasında NBA’in yıldız isimlerinden Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ve Donovan Mitchell gibi oyuncuların da dahil olabileceği ihtimallerinin konuşulduğu aktarıldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
