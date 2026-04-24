Matthijs de Ligt İçin "Cinsiyet Değiştirdi" İddiaları Sosyal Medyayı Esir Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 22:57

Matthijs de Ligt hakkında ortaya atılan “cinsiyet değiştirdiği” yönündeki iddialar gündem olmuştu. Ancak Manchester United, yaptığı son paylaşımda Hollandalı savunmacının sakatlığını atlatarak yeniden antrenmanlara başladığını duyurdu.

"Bir daha futbol oynayamayacak çünkü cinsiyet değiştirdi" denmişti

Manchester United’da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Matthijs de Ligt hakkında ortaya atılan iddialar gündem oldu.

Aralık ayından bu yana sırt sakatlığıyla mücadele eden Hollandalı stoperle ilgili sosyal medyada “cinsiyet değiştirdiği” yönünde asılsız söylentiler yayıldı.

İngiliz kulübü ise yaptığı son paylaşımla bu iddialara dolaylı yanıt verdi. Manchester United, De Ligt’in yeniden takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurarak oyuncunun son durumuna açıklık getirdi.

Neler söylenmişti?

Matthijs de Ligt hakkında Aralık ayında oynanan Crystal Palace karşılaşmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu paylaşımlarda, Hollandalı savunmacının birkaç yıl önce kadın olarak yaşamaya karar verdiği, hormon tedavisine başladığı ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca bu nedenle bir daha futbol oynayamayacağı iddiaları da dile getirildi.

Oyuncunun uzun süredir antrenman ve maç görüntülerinde yer almaması da bu söylentilere dayanak gösterildi. Bazı paylaşımlarda ise teknik direktör Michael Carrick’in konuyla ilgili net bilgi vermediği ve durumun kulüp tarafından gizlendiği ileri sürüldü.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
