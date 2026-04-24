Matthijs de Ligt İçin "Cinsiyet Değiştirdi" İddiaları Sosyal Medyayı Esir Aldı

Matthijs de Ligt hakkında Aralık ayında oynanan Crystal Palace karşılaşmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu paylaşımlarda, Hollandalı savunmacının birkaç yıl önce kadın olarak yaşamaya karar verdiği, hormon tedavisine başladığı ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca bu nedenle bir daha futbol oynayamayacağı iddiaları da dile getirildi.

Oyuncunun uzun süredir antrenman ve maç görüntülerinde yer almaması da bu söylentilere dayanak gösterildi. Bazı paylaşımlarda ise teknik direktör Michael Carrick’in konuyla ilgili net bilgi vermediği ve durumun kulüp tarafından gizlendiği ileri sürüldü.