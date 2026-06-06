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Gelmiş Geçmiş En İyi The Weeknd Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Gelmiş Geçmiş En İyi The Weeknd Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 23:31
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Oldukça zor bir seçim... Ama en iyi The Weeknd şarkısını seçebileceğine inanıyoruz. Oyunu ver, gelmiş geçmiş en iyi şarkıyı seç. Hazırsan ve kararını verdiysen başlıyoruz!

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En iyi The Weeknd şarkısı hangisi? İyi düşünüp öyle karar vermeyi unutma!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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