Tüm Dünya Gözünü İngiltere 5 .Ligi'nde Bir Maça Çevirdi: Filmleri Aratmayan Bir Son Yaşandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 18:38

İngiltere 5. Lig’de sezonun son haftasında büyük bir dramatik sonuç yaşandı. Rochdale, York City karşısında 90+5’te bulduğu golle şampiyonluk sevincine hazırlanırken, maçın 90+13’ünde gelen gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla York City puanını 108’e yükselterek şampiyonluğa ulaştı. Rochdale ise 106 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

İngiltere 5.Lig'deki bir maç neden bu kadar konuşuldu?

Ligde son haftaya girildi ve son hafta oynanacak maç ligin ilk iki sırasını paylaşan takımlar arasında olacaktı. 

Kaderin bir cilvesi ise bu maçın şampiyonu belirleyecek düzeyde bir maç olmasıydı. 105 puanlı Rochdale, 107 puanlı York'u ağırlıyor. Ev sahibi ekibe sadece üç puan yetecekti, York'a ise 1 puan bile şampiyonluk anlamına geliyordu.

Film gibi maç 90+6'da adeta çığırından çıktı. Rochdale bulduğu golle lider olarak şampiyonluğa çok yaklaştı.

7 dakika sonra şampiyonluk bir kez daha el değiştirdi. Lider olarak gelen York beraberlik golüyle farkı korudu ve şampiyonluğu aldı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
