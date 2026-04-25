Tüm Dünya Gözünü İngiltere 5 .Ligi'nde Bir Maça Çevirdi: Filmleri Aratmayan Bir Son Yaşandı
İngiltere 5. Lig’de sezonun son haftasında büyük bir dramatik sonuç yaşandı. Rochdale, York City karşısında 90+5’te bulduğu golle şampiyonluk sevincine hazırlanırken, maçın 90+13’ünde gelen gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla York City puanını 108’e yükselterek şampiyonluğa ulaştı. Rochdale ise 106 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere 5.Lig'deki bir maç neden bu kadar konuşuldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Film gibi maç 90+6'da adeta çığırından çıktı. Rochdale bulduğu golle lider olarak şampiyonluğa çok yaklaştı.
7 dakika sonra şampiyonluk bir kez daha el değiştirdi. Lider olarak gelen York beraberlik golüyle farkı korudu ve şampiyonluğu aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın