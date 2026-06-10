2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Tüm futbolseverlerin büyük merakla beklediği 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Yeni formatıyla ilk kez oynanacak Dünya Kupası’nda 48 takım mücadele edecek. A Milli Futbol Takımımız da 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez finallerde boy gösterecek. 11 Haziran Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası, 19 Temmuz’da oynanacak final mücadelesiyle sona erecek. Dünya Kupası’nda bugün açılış maçı olarak Meksika-Güney Afrika mücadelesi oynanacak.
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Dünya Kupası heyecanı bu akşam oynanacak açılış maçıyla resmen başlayacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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