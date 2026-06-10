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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 00:17
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Tüm futbolseverlerin büyük merakla beklediği 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Yeni formatıyla ilk kez oynanacak Dünya Kupası’nda 48 takım mücadele edecek. A Milli Futbol Takımımız da 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez finallerde boy gösterecek. 11 Haziran Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası, 19 Temmuz’da oynanacak final mücadelesiyle sona erecek. Dünya Kupası’nda bugün açılış maçı olarak Meksika-Güney Afrika mücadelesi oynanacak.

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Dünya Kupası heyecanı bu akşam oynanacak açılış maçıyla resmen başlayacak.

Dünya Kupası heyecanı bu akşam oynanacak açılış maçıyla resmen başlayacak.

Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde bu akşam ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Mexico City Stadium’da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’nin maçları ne zaman?

Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek Milli Takımımız, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya karşısında çıkacak.

Grubun ikinci maçı ise 20 Haziran’da saat 06.00’da Paraguay ile, son maçı ise ev sahiplerinden ABD ile 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te oynanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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