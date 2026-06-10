ABD'ye Alınmayan Somalili Hakem Omar Artan Ülkesinde Kahraman Gibi Karşılandı

Vize engeline takılan en önemli isim de FIFA’nın 2026 Dünya Kupası’nda görevlendirdiği 52 hakemden biri olan Omar Artan oldu. Miami Uluslararası Havalimanı’nda ABD’ye alınmayan ve Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Artan'ın polis tarafından 11 saat sorgulandığı ortaya çıkmıştı.

Trump yönetimi, kararın gerekçesi olarak 'terör örgütleriyle ilişkili şüphelilerle bağlantı' ve güvenlik endişelerini gösterirken Artan'ın geçerli vizesi ve diplomatik statüsüne rağmen, 'ulusal güvenlik tehdidi' değerlendirmesiyle başarılı hakem sınır dışı edildi. Bunun üzerine FIFA Artan'ı hakem kadrosundan çıkardı.