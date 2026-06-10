ABD'ye Alınmayan Somalili Hakem Omar Artan Ülkesinde Kahraman Gibi Karşılandı
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2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen ilk Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye girişinin engellenmesinin ardından ülkesine döndü ve başkent Mogadişu'da binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir karşılama töreniyle karşılandı. Artan 2025 yılında Afrika'da Yılın Hakemi seçilmiş ve diğer ülkeler tarafından tüm diplomatik kanallar zorlanmıştı.
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2026 Dünya Kupası'nda ABD'nin uyguladığı vize kuralları tepkilere neden olmuştu.
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Artan ülkesinin ulusal sembolü oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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