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ABD'ye Alınmayan Somalili Hakem Omar Artan Ülkesinde Kahraman Gibi Karşılandı

ABD'ye Alınmayan Somalili Hakem Omar Artan Ülkesinde Kahraman Gibi Karşılandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2026 - 17:40
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2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen ilk Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye girişinin engellenmesinin ardından ülkesine döndü ve başkent Mogadişu'da binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir karşılama töreniyle karşılandı. Artan 2025 yılında Afrika'da Yılın Hakemi seçilmiş ve diğer ülkeler tarafından tüm diplomatik kanallar zorlanmıştı.

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2026 Dünya Kupası'nda ABD'nin uyguladığı vize kuralları tepkilere neden olmuştu.

2026 Dünya Kupası'nda ABD'nin uyguladığı vize kuralları tepkilere neden olmuştu.

Vize engeline takılan en önemli isim de FIFA’nın 2026 Dünya Kupası’nda görevlendirdiği 52 hakemden biri olan Omar Artan oldu. Miami Uluslararası Havalimanı’nda ABD’ye alınmayan ve Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Artan'ın polis tarafından 11 saat sorgulandığı ortaya çıkmıştı. 

Trump yönetimi, kararın gerekçesi olarak 'terör örgütleriyle ilişkili şüphelilerle bağlantı' ve güvenlik endişelerini gösterirken Artan'ın geçerli vizesi ve diplomatik statüsüne rağmen, 'ulusal güvenlik tehdidi' değerlendirmesiyle başarılı hakem sınır dışı edildi. Bunun üzerine FIFA Artan'ı hakem kadrosundan çıkardı.

Artan ülkesinin ulusal sembolü oldu.

Artan ülkesinin ulusal sembolü oldu.

Artan, Adan Adde Uluslararası Havalimanı'na omzunda Somali bayrağıyla indi. İki bakan, Somali Futbol Federasyonu yetkilileri ve binlerce taraftar tarafından karşılandı. Kalabalık, Somali bayrakları ve posterler taşıyarak tezahürat yaptı; bazıları Artan'ı omuzlarında taşıdı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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