Yayınladığı Videoda Anıtkabir'e Yer Vermeyen Türkiye Voleybol Federasyonu Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 18:14

Türkiye Voleybol Federasyonu, 17–21 Haziran tarihlerinde Ankara’da oynanacak Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap maçları için hazırlanan tanıtım videosunda Anıtkabir’e yer verilmemesi üzerine gelen eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Videoda Ankara'ya dair birçok bölge yer aldı ama Anıtkabir görülmedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Ankara’da düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi karşılaşmalarına ilişkin tanıtım çalışmasında Anıtkabir’in yer almaması nedeniyle ortaya çıkan eleştirilere açıklık getirdi.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilet duyuru görselinde Ankara’nın bazı simge noktalarına yer verilirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’in dahil edilmemesi sosyal medyada tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, başkenti tanıtan bir içerikte Anıtkabir’in görmezden gelinmesini eleştirdi.

TVF tepkiler nedeniyle konuyla ilgili açıklama yaptı:

'17 - 21 Haziran tarihlerinde, Ankara'da düzenlenecek olan Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakaları için Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilet duyurusu görseliyle alakalı yorumları takip etmekteyiz.

Turnuva tanıtımı kapsamında hazırlanan ilk videolarda ve diğer iletişim çalışmalarında Anıtkabir'e yer verilmiş; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir her zaman saygı ve özenle anılmıştır.

Bu vesileyle belirtmeliyiz ki Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığı her zaman bakidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
