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Siz de Bu Gece Uyuyamadınız mı? Gece Yaşanan Kozmik Olay Herkesi Uykusuz Bıraktı, Gün Yorgun Başladı

Siz de Bu Gece Uyuyamadınız mı? Gece Yaşanan Kozmik Olay Herkesi Uykusuz Bıraktı, Gün Yorgun Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 10:42
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Dün gece Dünya'yı etkisi altına alan ani güneş fırtınası, insan sağlığı üzerindeki yansımalarını hızlı gösterdi. Gece boyunca uykuya dalmakta büyük güçlük çeken pek çok kişi, yeni güne beklenmedik baş ağrılarıyla başlamak zorunda kaldı.

Kaynak: Hava Forum

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Gezegeni vuran bu kozmik hareketlilik, sadece gökyüzünde değil insan biyolojisi üzerinde de doğrudan izler bıraktı.

Gezegeni vuran bu kozmik hareketlilik, sadece gökyüzünde değil insan biyolojisi üzerinde de doğrudan izler bıraktı.

Dün gece saatlerinde meydana gelen ve elektromanyetik alanda dalgalanmalara yol açan güneş fırtınası, geniş çaplı bir huzursuzluk dalgası yarattı. Yataklarına giden ancak saatlerce uykuya geçiş yapamayan vatandaşlar, geceyi yatakta dönerek geçirdi. 

Yaşanan bu olağandışı uyku probleminin faturası ise sabah saatlerinde kesildi. Günün ilk ışıklarıyla yataklarından kalkan birçok insanın ortak şikayeti, dinlenememekten kaynaklanan inatçı bir baş ağrısı oldu. Uzay havasındaki bu ani değişimin sinir sistemi ve vücut saati üzerindeki sarsıcı etkisi, günlük yaşantıyı daha ilk dakikalardan itibaren zorlaştırdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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