Siz de Bu Gece Uyuyamadınız mı? Gece Yaşanan Kozmik Olay Herkesi Uykusuz Bıraktı, Gün Yorgun Başladı
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Dün gece Dünya'yı etkisi altına alan ani güneş fırtınası, insan sağlığı üzerindeki yansımalarını hızlı gösterdi. Gece boyunca uykuya dalmakta büyük güçlük çeken pek çok kişi, yeni güne beklenmedik baş ağrılarıyla başlamak zorunda kaldı.
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Gezegeni vuran bu kozmik hareketlilik, sadece gökyüzünde değil insan biyolojisi üzerinde de doğrudan izler bıraktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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