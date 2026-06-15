Siz de Bu Gece Uyuyamadınız mı? Gece Yaşanan Kozmik Olay Herkesi Uykusuz Bıraktı, Gün Yorgun Başladı

Dün gece saatlerinde meydana gelen ve elektromanyetik alanda dalgalanmalara yol açan güneş fırtınası, geniş çaplı bir huzursuzluk dalgası yarattı. Yataklarına giden ancak saatlerce uykuya geçiş yapamayan vatandaşlar, geceyi yatakta dönerek geçirdi.

Yaşanan bu olağandışı uyku probleminin faturası ise sabah saatlerinde kesildi. Günün ilk ışıklarıyla yataklarından kalkan birçok insanın ortak şikayeti, dinlenememekten kaynaklanan inatçı bir baş ağrısı oldu. Uzay havasındaki bu ani değişimin sinir sistemi ve vücut saati üzerindeki sarsıcı etkisi, günlük yaşantıyı daha ilk dakikalardan itibaren zorlaştırdı.