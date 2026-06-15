Bu Fizik Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
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Kuvvet, hareket, enerji, elektrik ve daha fazlası... Fizik sadece formüllerden ibaret değil, aynı zamanda günlük hayatın da tam merkezinde! Bakalım lise düzeyindeki temel fizik bilgilerine ne kadar hakimsin? Eğer kendine güveniyorsan bu testi çöz ve gerçekten 10/10 yapabilecek kadar iyi olup olmadığını göster!
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Bu Fizik Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
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