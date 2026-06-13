Anket: Hangiyle Kanka, Hangisiyle Sevgili Olurdun?

Bazı insanlar tam bir dost enerjisi verirken bazıları romantik bir ilişkinin başrolü gibi hissettiriyor. Peki senin seçimlerin nasıl olacak? Karşına çıkacak isimler arasından biriyle kanka, biriyle sevgili olmayı seç ve bakalım çoğunluğun tercihi seninkiyle aynı mı!