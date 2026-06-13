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Anket: Hangiyle Kanka, Hangisiyle Sevgili Olurdun?

Anket: Hangiyle Kanka, Hangisiyle Sevgili Olurdun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 17:01
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Bazı insanlar tam bir dost enerjisi verirken bazıları romantik bir ilişkinin başrolü gibi hissettiriyor. Peki senin seçimlerin nasıl olacak? Karşına çıkacak isimler arasından biriyle kanka, biriyle sevgili olmayı seç ve bakalım çoğunluğun tercihi seninkiyle aynı mı!

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1. Beren Saat

1. Beren Saat

2. Alperen Duymaz

2. Alperen Duymaz

3. Alina Boz

3. Alina Boz

4. Murat Yıldırım

4. Murat Yıldırım

5. Cemre Baysel

5. Cemre Baysel
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6. Mert Yazıcıoğlu

6. Mert Yazıcıoğlu

7. Simay Barlas

7. Simay Barlas

8. Burak Yörük

8. Burak Yörük

9. Sümeyye Aydoğan

10. Aytaç Şaşmaz

10. Aytaç Şaşmaz

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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