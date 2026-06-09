Yaşam Tarzına Göre En Belirgin 2 Özelliğini Söylüyoruz!
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Günlük alışkanlıkların, verdiğin kararlar ve hayata bakış açın karakterin hakkında düşündüğünden çok daha fazla şey anlatıyor. Bu testte vereceğin cevaplara göre seni en iyi tanımlayan iki baskın özelliği ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Boş bir gününü nasıl geçirmek istersin?
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2. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?
3. Seni en çok hangi ortam mutlu eder?
4. Ani bir plan yapıldığında nasıl davranırsın?
5. Alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?
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6. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanır?
7. Tatil denince aklına ilk ne gelir?
8. Seni motive eden şey hangisidir?
9. Bir sorun yaşadığında ilk tepkin ne olur?
10. Evini hangi tarzda dekore etmek isterdin?
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Disiplinli ve Güvenilir
Özgür Ruhlu ve Maceracı
Duygusal ve Empatik
Yaratıcı ve Kararlı
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