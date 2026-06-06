Sana takıntı derecesinde aşık kişinin ismi Emir olabilir! Emir duygularını her zaman açıkça göstermese de seni dikkatle takip eden biri. Attığın bir mesajı, yaptığın bir paylaşımı ya da ettiğin bir sözü uzun süre aklında tutuyor. Seni anlamaya çalışıyor ve hakkında tahmin ettiğinden daha fazla şey biliyor. Onun ilgisi geçici değil. Sana karşı hissettikleri zamanla daha da büyümüş durumda. Belki de sen farkında olmadan uzun zamandır kalbinin merkezine yerleştin.