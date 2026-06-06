Sana Takıntı Derecesinde Aşık Kişinin İsmi Ne?
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Bazen biri sana fark ettirmeden hayran hayran bakar, bazen de attığın her hikâyeyi ilk izleyen olur! Peki ya şu an birilerinin aklından çıkmıyorsan? Bu testte vereceğin cevaplara göre sana takıntı derecesinde aşık olan kişinin ismini tahmin ediyoruz! Hazırsan soruları cevapla ve gizli hayranının kim olduğunu öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir mesaj geldiğinde ilk ne hissedersin?
3. İlk buluşma için mekan seçer misin?
4. Hangi renk sana daha yakın?
5. Aşk filmlerinde en çok ne hoşuna gider?
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6. Birinden hoşlansan ilk neyi fark edersin?
7. Hafta sonu planı seçer misin?
8. Hangi tatlıyı seçersin?
9. Sana bir sürpriz yapılsa ne olsun isterdin?
10. Hangi mevsimi daha çok seversin?
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Sana aşık kişi:
Sana aşık kişi:
Sana aşık kişi:
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