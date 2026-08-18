“LÖSEV’li Çocukların ABD’deki Eğitim ve Tatil Hayali Vize Engeline Takıldı"

Ancak heyecanla beklenen yolculuğun önüne ABD vize süreci çıktı. Yapılan girişimlere rağmen vize randevusu ve vize mülakat tarihi eğitim programından aylar sonrasına verildi. LÖSEV yaptığı açıklamada, “Biz lösemi canavarıyla savaştık ve kazandık diyen çocuklarımız, şimdi hastalığı geride bırakmanın ve yeniden hayata bağlanmanın heyecanını yaşıyor. Tam da böyle bir dönemde karşılarına bürokratik bir engelin çıkması, çocuklarımız ve ailelerimiz için büyük bir hayal kırıklığı oluyor.” dedi.

LÖSEV, başta Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili diplomatik makamları olmak üzere sürece katkı sağlayabilecek tüm yetkilileri, çocukların durumunu insani ve hassas bir çerçevede değerlendirmeye davet etti: “Çocuklarımız kanser gibi son derece zorlu bir hastalığın karşısında pes etmedi. Aylarca, yıllarca mücadele etti ve kazandı. Şimdi onların önünde aşılması gereken engelin vize prosedürü olması bizi derinden üzüyor. Bu çocuklar hastane odalarında kaybettikleri zamanı biraz olsun telafi etmeyi, dünyayı tanımayı, İngilizce öğrenmeyi ve yaşıtları gibi güzel anılar biriktirmeyi hak ediyor.”

Yetkililerden gelecek olumlu bir haberi heyecanla bekleyen çocuklar ise hislerini şöyle aktardı: “Biz lösemi canavarı ile savaştık ve kazandık. Şimdi dertlerimizi unutma ve hayata yeniden bağlanma şansını yakalamışken karşımıza formalite engeli çıkması ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin de duyarsız kalması büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur. Umarız bizi görürler, duyarlar ve yaşamamız için gelişimimizin önündeki engelleri kaldırırlar.”

Amerika’da bir yandan İngilizce dil eğitimi alacak, diğer taraftan da rüya gibi tatil yapacak olan çocuklar büyük bir heyecan ve umutla gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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