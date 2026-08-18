article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
“LÖSEV’li Çocukların ABD’deki Eğitim ve Tatil Hayali Vize Engeline Takıldı"

“LÖSEV’li Çocukların ABD’deki Eğitim ve Tatil Hayali Vize Engeline Takıldı"

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
18.08.2026 - 10:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıllarca lösemiyle mücadele eden, ağır kemoterapi süreçlerinden geçen ve kanseri yenerek hayata yeniden tutunan LÖSEV’li çocuklar, bu kez karşılarında bambaşka bir engel buldu. Beş çocuğun Amerika Birleşik Devletleri’nde dil eğitimi alması ve unutamayacakları bir tatil deneyimi yaşaması amacıyla planlanan program, vize sürecinde randevu dahi alınamaması nedeniyle belirsizliğe girdi.

Lösemi tedavisi çocuklar için yalnızca hastanede geçen günlerden ibaret değil. Yaklaşık üç yıl sürebilen tedavi boyunca çocuklar ağır kemoterapi süreçlerinden geçiyor; saçlarını kaybediyor, yaşıtlarının okulda, parkta ve sosyal hayatta yaşadığı pek çok şeyden uzak kalıyor. Buna rağmen mücadeleden vazgeçmiyor, iyileşecekleri günün hayalini kuruyor. Tedavilerini başarıyla tamamlayan çocukların yeniden sosyal hayata katılması, eğitimlerine devam etmesi ve hastalık nedeniyle kaçırdıkları çocukluklarını yaşayabilmeleri, iyileşme yolculuğunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu amaçla LÖSEV, tedavisini tamamlamış 5 çocuğun LÖSEV USA iş birliğiyle Kaliforniya’da iki ay boyunca İngilizce dil eğitimi alacağı, unutamayacakları bir tatil yaşayacağı ve aynı zamanda vizyonlarını geliştirip gönüllüler ile tanışacakları özel bir program planladı. Çocukların ulaşım, konaklama ve diğer giderleri LÖSEV tarafından karşılanacak; İngilizce eğitimleri ise California Language Academy tarafından desteklenecekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Onlar Kanseri Yendi; Bir Vize Randevusu Hayallerini Yarıda Bırakmasın”

“Onlar Kanseri Yendi; Bir Vize Randevusu Hayallerini Yarıda Bırakmasın”

Ancak heyecanla beklenen yolculuğun önüne ABD vize süreci çıktı. Yapılan girişimlere rağmen vize randevusu ve vize mülakat tarihi eğitim programından aylar sonrasına verildi. LÖSEV yaptığı açıklamada, “Biz lösemi canavarıyla savaştık ve kazandık diyen çocuklarımız, şimdi hastalığı geride bırakmanın ve yeniden hayata bağlanmanın heyecanını yaşıyor. Tam da böyle bir dönemde karşılarına bürokratik bir engelin çıkması, çocuklarımız ve ailelerimiz için büyük bir hayal kırıklığı oluyor.” dedi.

LÖSEV, başta Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili diplomatik makamları olmak üzere sürece katkı sağlayabilecek tüm yetkilileri, çocukların durumunu insani ve hassas bir çerçevede değerlendirmeye davet etti: “Çocuklarımız kanser gibi son derece zorlu bir hastalığın karşısında pes etmedi. Aylarca, yıllarca mücadele etti ve kazandı. Şimdi onların önünde aşılması gereken engelin vize prosedürü olması bizi derinden üzüyor. Bu çocuklar hastane odalarında kaybettikleri zamanı biraz olsun telafi etmeyi, dünyayı tanımayı, İngilizce öğrenmeyi ve yaşıtları gibi güzel anılar biriktirmeyi hak ediyor.”

Yetkililerden gelecek olumlu bir haberi heyecanla bekleyen çocuklar ise hislerini şöyle aktardı: “Biz lösemi canavarı ile savaştık ve kazandık. Şimdi dertlerimizi unutma ve hayata yeniden bağlanma şansını yakalamışken karşımıza formalite engeli çıkması ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin de duyarsız kalması büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur. Umarız bizi görürler, duyarlar ve yaşamamız için gelişimimizin önündeki engelleri kaldırırlar.”

Amerika’da bir yandan İngilizce dil eğitimi alacak, diğer taraftan da rüya gibi tatil yapacak olan çocuklar büyük bir heyecan ve umutla gelecek müjdeli haberi bekliyor.

#işbirliği

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın