“LÖSEV’li Çocukların ABD’deki Eğitim ve Tatil Hayali Vize Engeline Takıldı"
Yıllarca lösemiyle mücadele eden, ağır kemoterapi süreçlerinden geçen ve kanseri yenerek hayata yeniden tutunan LÖSEV’li çocuklar, bu kez karşılarında bambaşka bir engel buldu. Beş çocuğun Amerika Birleşik Devletleri’nde dil eğitimi alması ve unutamayacakları bir tatil deneyimi yaşaması amacıyla planlanan program, vize sürecinde randevu dahi alınamaması nedeniyle belirsizliğe girdi.
Lösemi tedavisi çocuklar için yalnızca hastanede geçen günlerden ibaret değil. Yaklaşık üç yıl sürebilen tedavi boyunca çocuklar ağır kemoterapi süreçlerinden geçiyor; saçlarını kaybediyor, yaşıtlarının okulda, parkta ve sosyal hayatta yaşadığı pek çok şeyden uzak kalıyor. Buna rağmen mücadeleden vazgeçmiyor, iyileşecekleri günün hayalini kuruyor. Tedavilerini başarıyla tamamlayan çocukların yeniden sosyal hayata katılması, eğitimlerine devam etmesi ve hastalık nedeniyle kaçırdıkları çocukluklarını yaşayabilmeleri, iyileşme yolculuğunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu amaçla LÖSEV, tedavisini tamamlamış 5 çocuğun LÖSEV USA iş birliğiyle Kaliforniya’da iki ay boyunca İngilizce dil eğitimi alacağı, unutamayacakları bir tatil yaşayacağı ve aynı zamanda vizyonlarını geliştirip gönüllüler ile tanışacakları özel bir program planladı. Çocukların ulaşım, konaklama ve diğer giderleri LÖSEV tarafından karşılanacak; İngilizce eğitimleri ise California Language Academy tarafından desteklenecekti.
“Onlar Kanseri Yendi; Bir Vize Randevusu Hayallerini Yarıda Bırakmasın”
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