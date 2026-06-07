Türk Dizilerinin En Sorunlu Karakteri Kimdi?
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Kimi manipülasyonlarıyla sinir krizine soktu, kimi verdiği kararlarla herkesi çileden çıkardı, kimi ise kaos yaratmayı adeta meslek haline getirdi! Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterleri arasında öyle isimler var ki, ekran başındaki milyonlarca izleyiciye 'Yok artık!' dedirtmeyi başardılar. Peki sence bunların arasında en sorunlu karakter hangisiydi?
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