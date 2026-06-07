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Türk Dizilerinin En Sorunlu Karakteri Kimdi?

Türk Dizilerinin En Sorunlu Karakteri Kimdi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.06.2026 - 16:01
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Kimi manipülasyonlarıyla sinir krizine soktu, kimi verdiği kararlarla herkesi çileden çıkardı, kimi ise kaos yaratmayı adeta meslek haline getirdi! Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterleri arasında öyle isimler var ki, ekran başındaki milyonlarca izleyiciye 'Yok artık!' dedirtmeyi başardılar. Peki sence bunların arasında en sorunlu karakter hangisiydi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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