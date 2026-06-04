article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Anket: 2026 Dünya Kupası'nı Kim Kazanır?

Anket: 2026 Dünya Kupası'nı Kim Kazanır?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 11:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası yaklaşırken futbolseverlerin tahminleri de giderek netleşiyor. Son dönemde yapılan analizlerde ve yapay zeka tahminlerinde İspanya, Fransa, İngiltere, Arjantin ve Brezilya en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Peki sen kupayı hangi takımın kaldıracağını düşünüyorsun? Favorini seç ve bakalım çoğunluk seninle aynı fikirde mi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seç bakalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın