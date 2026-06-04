Anket: 2026 Dünya Kupası'nı Kim Kazanır?
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2026 Dünya Kupası yaklaşırken futbolseverlerin tahminleri de giderek netleşiyor. Son dönemde yapılan analizlerde ve yapay zeka tahminlerinde İspanya, Fransa, İngiltere, Arjantin ve Brezilya en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Peki sen kupayı hangi takımın kaldıracağını düşünüyorsun? Favorini seç ve bakalım çoğunluk seninle aynı fikirde mi!
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