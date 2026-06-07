İçini Okuyoruz! Sen Kimsin?
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İnsanlar seni nasıl görürse görsün, içinde herkese göstermediğin başka bir tarafın var. Bazen en yakınların bile seni tam olarak tanımlayamıyor olabilir. Peki senin karakterinin merkezinde ne yatıyor? Seni sen yapan en baskın özellik ne? Verdiğin cevaplara göre içini okumaya ve gerçek kişiliğini ortaya çıkarmaya hazırız!
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1. Sabah uyandığında ilk ne düşünürsün?
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2. Kalabalık bir ortama girdiğinde nasıl hissedersin?
3. Arkadaşların seni en çok hangi özelliğinle anlatır?
4. Bir sorunla karşılaşınca ilk ne yaparsın?
5. Hangi cümle sana daha yakın?
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6. Bir tatilde ne yapmak isterdin?
7. Bir arkadaşın üzgün olduğunda...
8. Hangi ortam seni daha mutlu eder?
9. En büyük motivasyon kaynağın nedir?
10. Karar verirken neye güvenirsin?
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Sen Duygusal Rehbersin!
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