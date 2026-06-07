İçini Okuyoruz! Sen Kimsin?

İnsanlar seni nasıl görürse görsün, içinde herkese göstermediğin başka bir tarafın var. Bazen en yakınların bile seni tam olarak tanımlayamıyor olabilir. Peki senin karakterinin merkezinde ne yatıyor? Seni sen yapan en baskın özellik ne? Verdiğin cevaplara göre içini okumaya ve gerçek kişiliğini ortaya çıkarmaya hazırız!