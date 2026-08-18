ŞOK'a Okul Malzemeleri Geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 19 - 25 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
19 Ağustos ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 25 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Barbie Okul Sırt Çantası 899 TL
Meteksan A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter 11,95 TL
Mini Kurabiye Figürlü Silgi Seti 24,95 TL
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Şekilli Not Defteri 96 Yaprak 99,95 TL
Lector Mercanlı Kurşun Kalem 10'lu 39,95 TL
Sevimli Delgeç 59,95 TL
Pritt Kuru Boya Kalemi 12'li 149 TL
Tantitoni Çelik Termos Çeşitleri 550 TL
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LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL
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