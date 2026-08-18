article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
ŞOK'a Okul Malzemeleri Geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Okul Malzemeleri Geliyor! 19 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.08.2026 - 10:55 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 14:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 19 - 25 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

19 Ağustos ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 25 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇🏽

👇🏽

Barbie Okul Sırt Çantası 899 TL

Barbie Okul Sırt Çantası 899 TL

  • Hot Wheels Okul Sırt Çantası 899 TL

  • Barbie Kalem Çantası 199 TL

  • Barbie Kalemlikli Kırtasiye Seti 5 Parça 199 TL

  • Barbie Kırtasiye Seti 4 Parça 119 TL

  • Hot Wheels Kırtasiye Seti 5 Parça 199 TL

  • Hot Wheels Çift Bölmeli Kalem Çantası 199 TL

  • Hello Kitty Kurşun Kalem Seti 5 Parça 119 TL

  • Hello Kitty Hologramlı Çıtçıtlı Dosya 29,95 TL

  • Gabby's Dollhouse Kurşun Kalem Seti 5 Parça 119 TL

  • Gabby's Dollhouse Silgi & Kalemtıraş Seti 79,95 TL

  • Sonic The Hedgehog Silgi & Kalemtıraş Seti 79,95 TL

  • Sonic The Hedgehog Versatil Kalem Seti 3 Parça 89,95 TL

  • Sonic The Hedgehog Kurşun Kalem Seti 5 Parça 119 TL

  • Sonic The Hedgehog Hologramlı Çıtçıtlı Dosya 29,95 TL

  • Çift Gözlü Kalem Çantası 139 TL

  • Tek Gözlü Kalem Çantası 69,95 TL

  • Casual Sırt Çantası 599 TL

  • Vital Charm Sırt Çantası 899 TL

  • Eğlenceli Kalem Çantası 169 TL

  • Kendin Boya Sırt Çantası 349 TL

Okul alışverişi fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Meteksan A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter 11,95 TL

Meteksan A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter 11,95 TL

  • Meteksan A5 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter 14,95 TL

  • Meteksan A4 30 Yaprak Karton Kapak Müzik Defteri 17,95 TL

  • Meteksan A4 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter 23,95 TL

  • Meteksan A4 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter 27,95 TL

  • Meteksan A4 Dikişli 80 Yaprak PP Kapak Defter 34,95 TL

  • Meteksan Spiralli 20 Yaprak Karton Kapaklı Resim Defteri 29,95 TL

  • Meteksan A4 Spiralli 72 Yaprak PP Kapak Defter 36,95 TL

  • Meteksan A4 Spiralli 96 Yaprak PP Kapak Defter 39,95 TL

  • Meteksan A4 Spiralli 120 Yaprak PP Kapak Defter 59,95 TL

  • Meteksan A4 Spiralli 120 Yaprak 3+1 PP Kapak Defter 79,95 TL

  • 13x21 Dikişli 80 Yaprak Lastikli Sert Kapaklı Defter 44,95 TL

  • 12x17 Dikişli 80 Yaprak Suni Deri Bloknot 79,95 TL

  • Lector A6 Spiralli 50 Yaprak PP Kapak Not Defteri 19,95 TL

  • Lector 17x24 Spiralli 100 Yaprak Sert Kapak Defter 69,95 TL

  • Lisanslı 30 Yaprak Resim Defteri 24,95 TL

  • Lisanslı A6 Spiralli 50 Yaprak Karton Kapak Defter 24,95 TL

  • Lisanslı A6 Spiralli 48 Yaprak Karton Kapak Defter 24,95 TL

Mini Kurabiye Figürlü Silgi Seti 24,95 TL

Mini Kurabiye Figürlü Silgi Seti 24,95 TL

  • Figürlü Not Defteri 80 Yaprak 79,95 TL

  • Pelüş Aksesuarlı Not Defteri 96 Yaprak 99,95 TL

  • Figürlü Kalem Çantası 199 TL

  • Top Figürlü Silgi 6'lı 49,95 TL

  • Top Figürlü Kalemtıraş 34,95 TL

  • Figürlü Silgili Kalemtıraş 49,95 TL

  • Figürlü Silikon Jel Kalem 59,95 TL

  • Aksesuarlı Pelüş Yumurtlayan Kalem 79,95 TL

  • Kurdeleli Pelüş Defter 80 Yaprak 219 TL

  • Pelüş Figürlü Fermuar Bölmeli Defter 64 Yaprak 219 TL

  • Pelüş Figürlü Defter 80 Yaprak 219 TL

  • Ponpon Aksesuarlı Pelüş Kalem Çantası 199 TL

  • Figürlü Versatil Kalem 0.7 mm 24,95 TL

  • Üçgen Versatil Kalem 0.7 mm 29,95 TL

  • Degrade Versatil Kalem 0.7 mm 39,95 TL

  • Figürlü Versatil Kalem 2'li 0.7 mm 99,95 TL

  • Meyve Desenli Silgi 17,95 TL

  • Sürgülü Silgili Kalemtıraş 29,95 TL

  • Arkadan Basmalı Figürlü Silgi 29,95 TL

  • Eğlenceli Figürlü Silgili Kalemtıraş 44,95 TL

  • Eğlenceli Elektronik Kalemtıraş 249 TL

Okul alışverişi fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şekilli Not Defteri 96 Yaprak 99,95 TL

Şekilli Not Defteri 96 Yaprak 99,95 TL

  • Pinli Eğlenceli Kapaklı Defter 80 Yaprak 219 TL

  • Pinli Mini Not Defteri 50 Yaprak 49,95 TL

  • Şekilli Ödev Defteri 60 Yaprak 49,95 TL

  • Manyetik Kapaklı Yapışkanlı Notluk Seti 149 TL

  • Defterli Sekreterlik Seti 119 TL

  • Desenli Sekreterlik 99,95 TL

  • Figürlü Yapışkanlı Notluk Seti 79,95 TL

  • Eğlenceli Figürlü Yapışkanlı Not Kağıdı 29,95 TL

  • Simli Yapışkanlı Not Kağıdı 29,95 TL

  • Puzzle Sticker Seti 99,95 TL

  • Lisanslı Ders Programlı Okul Etiketi 24'lü 24,95 TL

  • Fermuarlı Dosya Orta Boy 44,95 TL

  • Fermuarlı Dosya Büyük Boy 59,95 TL

  • Kalem Çantalı Kırtasiye Seti 6 Parça 179 TL

  • Simli Fosforlu Kalem Seti 3'lü 99,95 TL

  • Figürlü Mini Keçeli Kalem Seti 6'lı 69,95 TL

  • Diamond Keçeli Kalem Seti 4'lü 149 TL

  • Tekli Fosforlu Kalem 24,95 TL

  • Desenli Koruma Kapaklı Makas 29,95 TL

  • Figürlü Makas 39,95 TL

  • Gokidy Oyun Hamuru 4'lü 69,95 TL

Lector Mercanlı Kurşun Kalem 10'lu 39,95 TL

Lector Mercanlı Kurşun Kalem 10'lu 39,95 TL

  • Lector Kırmızı Kalem 6'lı 24,95 TL

  • Lector Figürlü Yumurtlayan Kalem 14,95 TL

  • Lector Mavi Sınav Silgisi 2'li 11,95 TL

  • Lector Silgi 6'lı 19,95 TL

  • Hazneli Kalemtıraş Çift Bölmeli 6,99 TL

  • Lector Versatil Kalem 0.7 mm 34,95 TL

  • Lector Versatil Kalem Ucu 60'lı 14,95 TL

  • Tahta Silgisi 14,95 TL

  • Tahta Kalemi 3'lü 29,95 TL

  • Lector Pastel Boya 12'li 24,95 TL

  • Lector Kuru Boya 24'lü 109 TL

  • Lector Metalik Sulu Boya 12'li 59,95 TL

  • Sulu Boya Fırça Seti 4'lü 34,95 TL

  • Lector Keçeli Kalem 12'li 99,95 TL

  • Boya Paleti 12,95 TL

  • Lector Simli/Neon Jel Kalem 5'li 69,95 TL

  • Lector Tükenmez Kalem 8'li 34,95 TL

  • Fosforlu Kalem 4'lü 49,95 TL

  • Ders Programlı Etiket 24'lü 9,99 TL

  • Desenli Etiket 7,99 TL

  • Sekreterlik 49,95 TL

  • Baskılı Çıtçıtlı Dosya 11,95 TL

  • Körüklü Dosya 7 Bölmeli 74,95 TL

  • Lector İsim Etiketi 42'li 4,99 TL

  • Dekoratif Sticker 29,95 TL

  • Lector Yapışkanlı Hazır Kitap Kabı 5'li 12,95 TL

  • Yapışkanlı Hazır Defter Kabı 5'li 14,95 TL

  • Rulo Kap 40x150 cm 7,99 TL

  • Lector Stick Yapıştırıcı 3'lü 21 g 24,95 TL

  • Şerit Silici 3'lü Bant 14,95 TL

Okul alışverişi fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Sevimli Delgeç 59,95 TL

Sevimli Delgeç 59,95 TL

  • Lector Kalemli Kazımalı Siyah Defter 49,95 TL

  • Figürlü Şekilli Hesap Makinesi 149 TL

  • Yapışkanlı Not Kağıdı Renkli Ataş Seti 39,95 TL

  • Renkli Not Kağıdı 50 Yaprak 9,99 TL

  • Yapışkanlı Not Defteri Seti 99,95 TL

  • Rulo Fon Kartonu 10'lu 48x68 cm 64,95 TL

  • A4 Elişi Kağıdı 10'lu 14,95 TL

  • Pensan Tükenmez Kalem 6'lı 49,95 TL

  • Renkli Hesap Makinesi 179 TL

  • Renkli Zımba Seti 39,95 TL

  • Ofis Makası 34,95 TL

  • Mas Beyaz Tutkal 90 g 19,95 TL

  • Mas Metal Masaüstü Kalemlik 27,95 TL

  • Flüt 39,95 TL

  • Faber-Castell Econ Mekanik Versatil Kalem 0.7 mm 119 TL

  • Faber-Castell Sınav Silgisi 3'lü 49,95 TL

  • Faber-Castell Triclick Soft Touch Spring Versatil Kalem&Uç Seti 0.7 mm 119 TL

  • Faber-Castell Super Fine Kalem Ucu 3'lü 0.7 mm 69,95 TL

  • Faber-Castell Oyun Hamuru 4'lü 129 TL

  • Faber-Castell Stick Yapıştırıcı 2'li 10 g 74,95 TL

  • Faber-Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 99,95 TL

  • Faber-Castell Kalem&Silgi Seti 6 Parça 99,95 TL

  • Faber-Castell Kırmızı Kopya Kalemi 4'lü 74,95 TL

  • Faber-Castell Renkli Tükenmez Kalem 5'li 119 TL

  • Faber-Castell Keçeli Kalem Seti 12'li 149 TL

Pritt Kuru Boya Kalemi 12'li 149 TL

Pritt Kuru Boya Kalemi 12'li 149 TL

  • Pritt Pastel Boya 12'li 99,95 TL

  • Pritt Stick Yapıştırıcı 3x11 g 119 TL

  • Pritt Silinebilir Pastel Boya 12'li 115 TL

  • Pritt Sınav Silgisi 2'li 39,95 TL

  • Pritt Stick Yapıştırıcı 43 g 94,95 TL

  • Pritt Renkli Mini Silgi 10'lu 59,95 TL

  • Pritt Parmak Boyası 6'lı 6x30 ml 169 TL

  • Pritt Sulu Boya 12'li 99,95 TL

  • Pritt Oyun Hamuru 4'lü 4x100 g 129 TL

  • Sharpie Fine Permanent Markör 4'lü 149 TL

  • Bic Metalik Simli Yapıştırıcı 6'lı 119 TL

  • Edding Tahta Kalemi 3'lü 119 TL

  • Edding Fosforlu Kalem 3'lü 129 TL

  • Rotring Sınav Seti 4 Parça 69,95 TL

  • Rotring Kırmızı Kopya Kalemi 3'lü 49,95 TL

  • Rotring Tikky Sınav Silgisi 2'li 34,95 TL

  • Rotring Kalem Ucu 2'li 0.7 mm 29,95 TL

  • Rotring Neon Kalem Seti 4 Parça 69,95 TL

  • Rotring Visuclick Versatil Kalem Seti 2 Parça 79,95 TL

  • Rotring Tikky Neon Versatil Kalem 0.7 mm 199 TL

  • Rotring Mavi Jel Kalem 0.7 mm 69,95 TL

Okul alışverişi fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Tantitoni Çelik Termos Çeşitleri 550 TL

Tantitoni Çelik Termos Çeşitleri 550 TL

  • Lisanslı Tritan Matara 500 ml 225 TL

  • Barbie / Hot Wheels Lisanslı Beslenme Kutusu 100 TL

  • Figürlü Tayyare Matara 550 ml 599 TL

  • Figürlü Şapkalı Matara 1100 ml 550 TL

  • The Bottle Teddy Ayıcık Şekilli Matara 1000 ml 299 TL

  • Soft Touch Çift Renk Matara 750 ml 199 TL

  • Beslenme Kabı 1250 ml 150 TL

  • Desenli Beslenme Kutusu 50 TL

  • Desenli Pipetli Su Şişesi 700 ml 125 TL

  • Desenli Pipetli Su Şişesi 500 ml 100 TL

  • Desenli Matara 750 ml 75 TL

  • Beş Raflı Kitaplık 1.750 TL

  • Çalışma Koltuğu 2.750 TL

  • Bölmeli Çalışma Masası 1.990 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

  • LG 75QNED86T6A 4K Ultra HD 75 190 Ekran webOS Smart QNED TV 71.999 TL

  • LG 55QNED86T6A 4K Ultra HD 55 140 Ekran webOS Smart QNED TV 39.999 TL

  • LG 65QNED86T6A 4K Ultra HD 65 165 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED TV 59.999 TL

  • LG 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55 140 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED Evo MiniLED TV 47.999 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın