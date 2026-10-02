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Okyanusun Ortasında Dev Balina Lüks Yatı Batırdı: 18 Saat Sonra Kurtarıldılar

Okyanusun Ortasında Dev Balina Lüks Yatı Batırdı: 18 Saat Sonra Kurtarıldılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 13:25
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Güney Pasifik'te yolculuk yapan Avustralya bayraklı bir yat, açık denizde bir balinaya çarptı. Gövdesinde ciddi hasar oluşan teknede su almaya başlayınca 4 kişilik mürettebat can salına geçmek zorunda kaldı. Denizciler, saatler süren mücadelenin ardından kurtarıldı.

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Kaynak: 1News, AFP

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Avustralya bayraklı Tai Tam adlı yat, Norfolk Adası'nın yaklaşık 250 deniz mili kuzeyinde bir balinaya çarptı.

Avustralya bayraklı Tai Tam adlı yat, Norfolk Adası'nın yaklaşık 250 deniz mili kuzeyinde bir balinaya çarptı.

Yaklaşık 51 fit, yani 15,5 metre uzunluğundaki yat, cumartesi günü saat 13.00 civarında açık denizde bir balinayla çarpıştı. Dalgaların 2 metreye kadar ulaştığı denizde seyreden teknede 4 kişi bulunuyordu. AFP'nin aktardığına göre dümen başındaki Jemma Cooper çarpma anını 'Güm diye yüksek bir ses duyuldu. Teknenin tamamı yana doğru savruldu' sözleriyle anlattı.

Teknenin dümen mekanizması parçalanıp içeri su dolmaya başlayınca mürettebat acil durum sinyali gönderdi.

Teknenin dümen mekanizması parçalanıp içeri su dolmaya başlayınca mürettebat acil durum sinyali gönderdi.

Yattaki acil durum sinyal vericisi (EPIRB) çarpmanın hemen ardından devreye sokuldu. Yeni Zelanda Kurtarma Koordinasyon Merkezi operasyon müdürü Mike Clulow, yatın su almaya başladığını ve batmaya yüz tuttuğunu belirtti. Clulow, mürettebatın iyi hazırlıklı olduğunu, sinyalin erken verilmesinin kurtuluşlarında belirleyici olduğunu söyledi.

Mürettebattan Jeremy Cooper ise AFP'ye 'Tüm dümen mekanizması parçalanmıştı ve içeriye ciddi miktarda su giriyordu' diye konuştu.

Denizciler can salına geçti, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri uçağı ve bölgedeki gemiler yardıma yönlendirildi.

Denizciler can salına geçti, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri uçağı ve bölgedeki gemiler yardıma yönlendirildi.

Mürettebat önce tekne üzerinde kalmaya çalıştı, ilerleyen saatlerde ise can salına geçti. Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri bölgeye P-8A Poseidon devriye uçağı gönderdi, çevredeki birden fazla gemi de olay yerine yönlendirildi.

Pazar günü saat 06.00 sıralarında olay yerine ilk ulaşan, 143 metrelik MV Sofrana Surville konteyner gemisi denizcileri sudan aldı. Dört kişinin tamamı sağ ve güvende, en yakın limana götürülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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