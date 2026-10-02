Okyanusun Ortasında Dev Balina Lüks Yatı Batırdı: 18 Saat Sonra Kurtarıldılar
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Güney Pasifik'te yolculuk yapan Avustralya bayraklı bir yat, açık denizde bir balinaya çarptı. Gövdesinde ciddi hasar oluşan teknede su almaya başlayınca 4 kişilik mürettebat can salına geçmek zorunda kaldı. Denizciler, saatler süren mücadelenin ardından kurtarıldı.
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Kaynak: 1News, AFP
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Avustralya bayraklı Tai Tam adlı yat, Norfolk Adası'nın yaklaşık 250 deniz mili kuzeyinde bir balinaya çarptı.
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Teknenin dümen mekanizması parçalanıp içeri su dolmaya başlayınca mürettebat acil durum sinyali gönderdi.
Denizciler can salına geçti, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri uçağı ve bölgedeki gemiler yardıma yönlendirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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