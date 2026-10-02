Okyanusun Ortasında Dev Balina Lüks Yatı Batırdı: 18 Saat Sonra Kurtarıldılar

Yattaki acil durum sinyal vericisi (EPIRB) çarpmanın hemen ardından devreye sokuldu. Yeni Zelanda Kurtarma Koordinasyon Merkezi operasyon müdürü Mike Clulow, yatın su almaya başladığını ve batmaya yüz tuttuğunu belirtti. Clulow, mürettebatın iyi hazırlıklı olduğunu, sinyalin erken verilmesinin kurtuluşlarında belirleyici olduğunu söyledi.

Mürettebattan Jeremy Cooper ise AFP'ye 'Tüm dümen mekanizması parçalanmıştı ve içeriye ciddi miktarda su giriyordu' diye konuştu.