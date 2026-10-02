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İkinci El Dükkanından Aldığı Cüzdanın İçinden Doğduğu Yıla Ait Para Çıktı

İkinci El Dükkanından Aldığı Cüzdanın İçinden Doğduğu Yıla Ait Para Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 13:46
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ABD'nin Milwaukee kentinde yaşayan 41 yaşındaki Bonnie Mata, ikinci el eşya mağazasından aldığı yılan derisi cüzdanı birkaç gün sonra yeniden incelediğinde içinde saklanmış bir banknotla karşılaştı. Üstelik paranın üzerindeki tarih ona hiç yabancı değildi.

İşte detaylar...

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Mata, cüzdanı önce geri bıraktı, sonra almaya karar verdi.

Mata, cüzdanı önce geri bıraktı, sonra almaya karar verdi.

Yılan ve timsah derisine ilgi duyan Mata, cüzdanı ilk gördüğünde çok beğendiğini ama önce kutuya geri attığını anlatıyor. Mata, 'Açıp baktığımda el yapımı olduğunu ve çok iyi durumda olduğunu gördüm. Neredeyse hiç kullanılmamış gibiydi, ben de eve götürmeye karar verdim' diyor.

Cüzdanı mağazada kısaca kontrol etmiş, ancak bir şey fark etmemişti. Eve götürdükten sonra da birkaç gün kenarda kaldı.

Parayı, cüzdanı satıp satmamaya karar vermek için fotoğraflarken fark etti.

Parayı, cüzdanı satıp satmamaya karar vermek için fotoğraflarken fark etti.

Mata, cüzdanı internette satışa koymaya değer mi diye görmek için mutfağa indirip fotoğraflamak istedi. Bölmeleri bu kez tek tek kontrol ederken gözlerden birinde kâğıda benzer bir şey hissetti.

'İçinden 1985 tarihli 100 dolarlık bir banknot çıkardım' diyen Mata, ekliyor: 'O yıl benim doğduğum yıl.'

Banknotu anı olarak saklamak istedi ama harcamak zorunda kaldı.

Banknotu anı olarak saklamak istedi ama harcamak zorunda kaldı.

Beş çocuğunu büyüttükten sonra şimdi 18 aylık ikizlerine bakan Mata, banknotu çerçeveletip saklamayı çok istediğini söylüyor. Ancak 'İkizlerim var ve şu an çalışmıyorum, saklamaya gücüm yetmiyor' diyerek parayı harcadı.

Mata, bundan sonra aldığı çantaları mutlaka kontrol edeceğini de ekledi. Daha önce ara sıra bozuk para bulduğunu, ama hiçbir cüzdandan, çantadan ya da cepten para çıkmadığını anlatıyor.

Uzmana göre ikinci el eşyalarda para bulmak sanıldığından daha yaygın.

Uzmana göre ikinci el eşyalarda para bulmak sanıldığından daha yaygın.

Uzun yıllar ekspertizlik yapan Reyne Hirsch, 'İnsanlar, özellikle de yaşlı kuşak, uzun zamandır paralarını ceket ceplerine, kitaplara, ayakkabılara ve tabloların arkasına saklıyor' diyor.

Hirsch'e göre biri vefat ettiğinde ya da daha küçük bir eve taşındığında kitaplar, giysiler ve eski çantalar çoğu zaman kontrol edilmeden bağışlanıyor. Büyük bir miktar söz konusuysa eşyanın nereden geldiğini öğrenmek için mağazayla iletişime geçmeyi öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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