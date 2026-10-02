İkinci El Dükkanından Aldığı Cüzdanın İçinden Doğduğu Yıla Ait Para Çıktı

Yılan ve timsah derisine ilgi duyan Mata, cüzdanı ilk gördüğünde çok beğendiğini ama önce kutuya geri attığını anlatıyor. Mata, 'Açıp baktığımda el yapımı olduğunu ve çok iyi durumda olduğunu gördüm. Neredeyse hiç kullanılmamış gibiydi, ben de eve götürmeye karar verdim' diyor.

Cüzdanı mağazada kısaca kontrol etmiş, ancak bir şey fark etmemişti. Eve götürdükten sonra da birkaç gün kenarda kaldı.