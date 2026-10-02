İkinci El Dükkanından Aldığı Cüzdanın İçinden Doğduğu Yıla Ait Para Çıktı
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Mata, cüzdanı önce geri bıraktı, sonra almaya karar verdi.
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Parayı, cüzdanı satıp satmamaya karar vermek için fotoğraflarken fark etti.
Banknotu anı olarak saklamak istedi ama harcamak zorunda kaldı.
Uzmana göre ikinci el eşyalarda para bulmak sanıldığından daha yaygın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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