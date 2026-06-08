60 Yıl Önce 100 Dolara Alınan Tablo 253 Bin Dolara Satıldı

Plotkin’in, Francis Campbell Boileau Cadell’e ait olduğunu bilmeden 100 dolara aldığı tablo, açık artırmada 253 bin dolara satıldı.

'İç Mekan: Siyahlı Kadın' isimli tablonun, yapılan incelemeler sonrasında “İskoç Renkçiler” olarak adlandırılan gruba mensup Cadell’e ait olduğu ortaya çıktı. İskoçya’nın tarihi kenti Edinburgh'da düzenlenen müzayedede tablo 253 bin dolar karşılığında satıldı.

Tabloyu ilk gördüğünde hemen dikkatini çektiğini söyleyen Plotkin, “Tablonun asil bir havası vardı, fakat dikkatimi çeken renk teorisinin kullanımıydı. Tahmin edebileceğiniz gibi sanatçının kimliğini öğrendiğimizde hem çok sevindik hem de hayret ettik.” ifadelerini kullandı.

Tablonun gerçek sahibini ortaya çıkaran Barry Plotkin ise resmin ünlü bir sanatçıya ait çıkmasının annesini gururlandırdığını söyledi.