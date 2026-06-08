60 Yıl Önce 100 Dolara Alınan Tablo 253 Bin Dolara Satıldı
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ABD’de yaşayan sanat öğretmeni Helene Plotkin’in, 1966 yılında New York’ta 100 dolara aldığı tablo yaklaşık 253 bin dolara satıldı. Tablo uzun yıllar Plotkin’in evinde yer alırken, oğlu Barry Plotkin’in tablodaki imzayı değerleme uzmanlarına inceletmesiyle eserin İskoç ressam Francis Campbell Boileau Cadell’e ait olduğu ortaya çıktı. 'İç Mekan: Siyahlı Kadın' isimli tablo, Edinburgh'da düzenlenen müzayedede yeni sahibinin oldu.
Kaynak: BBC
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Sanat öğretmeni Helene Plotkin’in, 60 yıldır evinin salonunda adeta bir servet sakladığı ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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