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60 Yıl Önce 100 Dolara Alınan Tablo 253 Bin Dolara Satıldı

60 Yıl Önce 100 Dolara Alınan Tablo 253 Bin Dolara Satıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.06.2026 - 15:12
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ABD’de yaşayan sanat öğretmeni Helene Plotkin’in, 1966 yılında New York’ta 100 dolara aldığı tablo yaklaşık 253 bin dolara satıldı. Tablo uzun yıllar Plotkin’in evinde yer alırken, oğlu Barry Plotkin’in tablodaki imzayı değerleme uzmanlarına inceletmesiyle eserin İskoç ressam Francis Campbell Boileau Cadell’e ait olduğu ortaya çıktı. 'İç Mekan: Siyahlı Kadın' isimli tablo, Edinburgh'da düzenlenen müzayedede yeni sahibinin oldu.

Kaynak: BBC

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Sanat öğretmeni Helene Plotkin’in, 60 yıldır evinin salonunda adeta bir servet sakladığı ortaya çıktı.

Sanat öğretmeni Helene Plotkin’in, 60 yıldır evinin salonunda adeta bir servet sakladığı ortaya çıktı.

Plotkin’in, Francis Campbell Boileau Cadell’e ait olduğunu bilmeden 100 dolara aldığı tablo, açık artırmada 253 bin dolara satıldı.

'İç Mekan: Siyahlı Kadın' isimli tablonun, yapılan incelemeler sonrasında “İskoç Renkçiler” olarak adlandırılan gruba mensup Cadell’e ait olduğu ortaya çıktı. İskoçya’nın tarihi kenti Edinburgh'da düzenlenen müzayedede tablo 253 bin dolar karşılığında satıldı.

Tabloyu ilk gördüğünde hemen dikkatini çektiğini söyleyen Plotkin, “Tablonun asil bir havası vardı, fakat dikkatimi çeken renk teorisinin kullanımıydı. Tahmin edebileceğiniz gibi sanatçının kimliğini öğrendiğimizde hem çok sevindik hem de hayret ettik.” ifadelerini kullandı.

Tablonun gerçek sahibini ortaya çıkaran Barry Plotkin ise resmin ünlü bir sanatçıya ait çıkmasının annesini gururlandırdığını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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