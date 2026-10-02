Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti İncelemesi

Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, Casper'ın Excalibur serisinden RGB aydınlatmalı bir gaming klavye ile ergonomik bir gaming mouse'u bir araya getiren oyuncu setidir. Teknik özelliklerde 'Excalibur EX800 RGB Klavye ve Mouse Set' adıyla geçiyor. Casper, ürün sayfasında klavyeyi 'Yüksek Hassasiyetli Oyun Klavyesi' olarak tanımlıyor ve setin oyun performansını yükseltmek için tasarlandığını söylüyor.

Peki neden set? Casper'a göre klavye-mouse setlerinde en sık yaşanan dertler; ürünün çok küçük ya da çok büyük olması, tuşlarda takılma yaşanması ve tuşların parmaklara göre kullanışsız kalması. Bu sorunlar da insanı sık sık ürün değiştirmeye itiyor. Excalibur seti, tam bu noktada konfor ve uzun süreli kullanım hedefiyle hazırlanmış. Klavye ve mouse'u ayrı ayrı araştırıp uyumlu bir ikili bulmakla uğraşmak istemiyorsan işini epey kolaylaştırıyor çünkü ikisi tek kutuda geliyor.