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Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti İncelemesi

Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti İncelemesi

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
02.10.2026 - 13:53
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Casper'ın Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti; RGB aydınlatması, gölgelenme önleyici klavyesi ve 1.699 TL fiyatıyla fiyat performans gaming seti arayanların listesine giriyor. Tüm detaylarına birlikte baktık.

Son Güncelleme: 29 Eylül 2026

1.500-2.000 TL bütçeyle RGB aydınlatmalı, fiyat performans odaklı bir gaming klavye ve mouse seti arıyorsan Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti (EX800) listenin başında olmayı hak ediyor. Casper'ın resmi sitesinde 1.899 TL yerine %11 indirimle 1.699 TL'ye satılan sette; farklı RGB LED renk seçenekleri ve aydınlatma modları sunan, 26 tuşta gölgelenme önleyici (anti-ghosting) desteği bir gaming klavye ile tüm kavrama stillerine uygun ergonomik bir gaming mouse bir arada geliyor. Ayrıca klavyenin 6 makro tuşu (G1-G6) bulunuyor. Casper'ın set için paylaştığı %95 hassas çözünürlük doğruluğu, USB ile tak-çalıştır kurulum ve 2 yıl garanti de cabası.

Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti nedir? Oyuncu klavyesi ve mouse tek kutuda geliyor

Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti nedir? Oyuncu klavyesi ve mouse tek kutuda geliyor

Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, Casper'ın Excalibur serisinden RGB aydınlatmalı bir gaming klavye ile ergonomik bir gaming mouse'u bir araya getiren oyuncu setidir. Teknik özelliklerde 'Excalibur EX800 RGB Klavye ve Mouse Set' adıyla geçiyor. Casper, ürün sayfasında klavyeyi 'Yüksek Hassasiyetli Oyun Klavyesi' olarak tanımlıyor ve setin oyun performansını yükseltmek için tasarlandığını söylüyor.

Peki neden set? Casper'a göre klavye-mouse setlerinde en sık yaşanan dertler; ürünün çok küçük ya da çok büyük olması, tuşlarda takılma yaşanması ve tuşların parmaklara göre kullanışsız kalması. Bu sorunlar da insanı sık sık ürün değiştirmeye itiyor. Excalibur seti, tam bu noktada konfor ve uzun süreli kullanım hedefiyle hazırlanmış. Klavye ve mouse'u ayrı ayrı araştırıp uyumlu bir ikili bulmakla uğraşmak istemiyorsan işini epey kolaylaştırıyor çünkü ikisi tek kutuda geliyor.

Fiyat Performans Gaming Klavye ve Mouse Seti Arayanlara Casper Excalibur Ne Sunuyor?

Fiyat performans açısından Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, RGB aydınlatmalı klavye ve gaming mouse'u birlikte 1.699 TL'ye sunarak öne çıkıyor. Setin Casper'daki liste fiyatı 1.899 TL; yani şu an 200 TL'lik, %11'lik bir indirim söz konusu. Bu fiyata tek bir parça değil, oyun masanın iki temel ekipmanını birden alıyorsun.

Casper Excalibur setinin öne çıkan özelliklerini aşağıdaki tabloda tek bakışta görebilirsin:

Excalibur klavyenin RGB aydınlatması ve gölgelenme önleyici özelliği, yoğun oyun anlarında tuş kombinasyonlarını rahatlatıyor

Excalibur klavyenin RGB aydınlatması ve gölgelenme önleyici özelliği, yoğun oyun anlarında tuş kombinasyonlarını rahatlatıyor

Casper Excalibur klavyedeki gölgelenme önleyici işlev, aynı anda birden fazla tuşa bastığında ya da tuşları basılı tuttuğunda beklenmedik tuş basımı korkusunu ortadan kaldırmak için kalibre edilmiş bir özellik. Oyunda koşarken zıplamak ya da yürürken yetenek kullanmak gibi hamleler birden fazla tuşa aynı anda basmayı gerektirdiği için bu özellik, gaming klavye seçerken bakılması gereken ilk kriterlerden biri.

Renkli aydınlatmalı gaming klavye arayanlar için Excalibur'da neler var?

Casper Excalibur Oyun Klavyesi, sezgisel RGB aydınlatma modları ve farklı RGB LED renk seçenekleriyle geliyor. Casper bu aydınlatmayı 'tüm renklerin enerjisini aynı anda' yaşatan bir deneyim olarak anlatıyor. Masasında renkli, canlı bir gaming havası isteyen ve bunu 1.500-2.000 TL bandında klavye ile mouse'u birlikte alarak yapmak isteyenler için Excalibur RGB seti bu beklentiyi karşılayan seçeneklerden biri.

Uzun oyun seanslarında konfor ve yüksek hassasiyet: Casper Excalibur setinin ergonomisi ve %95 çözünürlük doğruluğu

Uzun oyun seanslarında konfor ve yüksek hassasiyet: Casper Excalibur setinin ergonomisi ve %95 çözünürlük doğruluğu

Uzun oyun seanslarında Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti konfor odaklı bir kullanım sunuyor çünkü Excalibur Oyun Klavyesi, en uzun kullanımlarda bile rahatlık sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmış. Casper, setteki mouse'un da tüm kavrama stillerine uygun bir ergonomiye sahip olduğunu belirtiyor; yani mouse'u nasıl tutarsan tut elinin oturacağı bir form hedefleniyor.

Yüksek hassasiyetli gaming klavye ve mouse arayanlar için Excalibur ne vaat ediyor?

Casper, Excalibur Gaming Klavye ve Mouse Seti için %95 hassas çözünürlük doğruluğu değeri paylaşıyor. 1.500-2.000 TL aralığında yüksek hassasiyetli bir gaming klavye ve mouse arayanlar için bu, markanın doğrudan verdiği somut bir veri. Klavye de ürün sayfasında 'Yüksek Hassasiyetli Oyun Klavyesi' olarak konumlanıyor. Casper ayrıca setin sağlam ve dayanıklı malzemelerle üretildiğini vurguluyor.

Tak, çalıştır, oyna: Casper Excalibur RGB setinin kurulumu pratik, multimedya tuşları da işini kolaylaştırıyor

Tak, çalıştır, oyna: Casper Excalibur RGB setinin kurulumu pratik, multimedya tuşları da işini kolaylaştırıyor

Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti'nin kurulumu, seti masaüstü ya da dizüstü bilgisayarının USB bağlantı noktasına takmaktan ibaret; kutudan çıkardığın gibi hemen kullanmaya başlayabiliyorsun. Kurulumla uğraşmak istemeyen, yeni aldığı seti hemen oyuna sokmak isteyenler için bu pratiklik büyük artı.

Excalibur klavyedeki multimedya tuşları ne işe yarıyor?

Excalibur klavyedeki multimedya fonksiyonları sayesinde tek tuşla şunları yapabiliyorsun:

  • Bilgisayarı kapatmak
  • Şarkı değiştirmek
  • Müziğin sesini kısmak
  • Videoyu ileri ya da geri almak

Oyun oynarken arkada müzik dinleyenler ya da bilgisayarda film izlemeyi sevenler için bu kısayollar günlük kullanımı hızlandırıyor çünkü küçük bir işlem için menülerle uğraşmana gerek kalmıyor.

1.500-2.000 TL Bütçeyle RGB Gaming Klavye ve Mouse Seti Olarak Casper Excalibur Alınır mı?

1.500-2.000 TL aralığında RGB aydınlatmalı bir gaming klavye ve mouse seti arıyorsan Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, 1.699 TL fiyatıyla bu bütçenin tam ortasına oturuyor. Bütçen tam 1.500 TL ise setin fiyatı bu rakamı 199 TL aşıyor; ancak bu fiyata yalnızca aydınlatmalı klavye değil, gaming mouse da aldığını unutmamak lazım.

Hangi ihtiyacın Excalibur setinde neye karşılık geldiğini aşağıdaki tabloda özetledik:

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Fiyat performans gaming klavye olarak Casper Excalibur RGB mantıklı mı?

Cevap: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, Casper resmi sitesinde 1.699 TL'ye satılıyor ve bu fiyata RGB aydınlatmalı, gölgelenme önleyici bir gaming klavyenin yanında gaming mouse da veriyor. Klavye ve mouse'u birlikte arayan, RGB aydınlatmadan vazgeçmek istemeyen oyuncular için fiyat performans odaklı seçeneklerden biri.

Soru: Fiyat performans açısından iyi bir gaming mouse arıyorum, Casper Excalibur setindeki mouse işimi görür mü?

Cevap: Casper Excalibur setindeki mouse, Casper'ın belirttiğine göre tüm kavrama stillerine uygun bir ergonomiye sahip ve set için %95 hassas çözünürlük doğruluğu değeri paylaşılıyor. Üstelik 1.699 TL'lik fiyata RGB aydınlatmalı bir gaming klavye de dahil; yani mouse'la birlikte klavyeni de yenilemiş oluyorsun.

Soru: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti dizüstü bilgisayarla kullanılabilir mi?

Cevap: Evet. Casper Excalibur RGB set, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarın USB bağlantı noktasına takılarak kullanılıyor ve kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazır oluyor.

Soru: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti'nin garantisi kaç yıl?

Cevap: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti'nin garanti süresi, fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, klavye ve mouse'u bir arada ve RGB aydınlatmalı almak isteyenler için hazırlanmış bir set. Yalnızca mouse ya da yalnızca klavye arıyorsan ve elindeki diğer parçadan memnunsan, set formatı ihtiyacından fazlası olabilir. Ayrıca masasında renkli aydınlatma istemeyen, sade ve aydınlatmasız bir görünümü tercih edenler de Excalibur'un RGB odaklı tasarımını kendi zevkine uygun bulmayabilir.

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