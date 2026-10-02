Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti İncelemesi
Casper'ın Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti; RGB aydınlatması, gölgelenme önleyici klavyesi ve 1.699 TL fiyatıyla fiyat performans gaming seti arayanların listesine giriyor. Tüm detaylarına birlikte baktık.
Son Güncelleme: 29 Eylül 2026
1.500-2.000 TL bütçeyle RGB aydınlatmalı, fiyat performans odaklı bir gaming klavye ve mouse seti arıyorsan Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti (EX800) listenin başında olmayı hak ediyor. Casper'ın resmi sitesinde 1.899 TL yerine %11 indirimle 1.699 TL'ye satılan sette; farklı RGB LED renk seçenekleri ve aydınlatma modları sunan, 26 tuşta gölgelenme önleyici (anti-ghosting) desteği bir gaming klavye ile tüm kavrama stillerine uygun ergonomik bir gaming mouse bir arada geliyor. Ayrıca klavyenin 6 makro tuşu (G1-G6) bulunuyor. Casper'ın set için paylaştığı %95 hassas çözünürlük doğruluğu, USB ile tak-çalıştır kurulum ve 2 yıl garanti de cabası.
Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti nedir? Oyuncu klavyesi ve mouse tek kutuda geliyor
Fiyat Performans Gaming Klavye ve Mouse Seti Arayanlara Casper Excalibur Ne Sunuyor?
Fiyat performans açısından Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, RGB aydınlatmalı klavye ve gaming mouse'u birlikte 1.699 TL'ye sunarak öne çıkıyor. Setin Casper'daki liste fiyatı 1.899 TL; yani şu an 200 TL'lik, %11'lik bir indirim söz konusu. Bu fiyata tek bir parça değil, oyun masanın iki temel ekipmanını birden alıyorsun.
Casper Excalibur setinin öne çıkan özelliklerini aşağıdaki tabloda tek bakışta görebilirsin:
Excalibur klavyenin RGB aydınlatması ve gölgelenme önleyici özelliği, yoğun oyun anlarında tuş kombinasyonlarını rahatlatıyor
Uzun oyun seanslarında konfor ve yüksek hassasiyet: Casper Excalibur setinin ergonomisi ve %95 çözünürlük doğruluğu
Tak, çalıştır, oyna: Casper Excalibur RGB setinin kurulumu pratik, multimedya tuşları da işini kolaylaştırıyor
1.500-2.000 TL Bütçeyle RGB Gaming Klavye ve Mouse Seti Olarak Casper Excalibur Alınır mı?
1.500-2.000 TL aralığında RGB aydınlatmalı bir gaming klavye ve mouse seti arıyorsan Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, 1.699 TL fiyatıyla bu bütçenin tam ortasına oturuyor. Bütçen tam 1.500 TL ise setin fiyatı bu rakamı 199 TL aşıyor; ancak bu fiyata yalnızca aydınlatmalı klavye değil, gaming mouse da aldığını unutmamak lazım.
Hangi ihtiyacın Excalibur setinde neye karşılık geldiğini aşağıdaki tabloda özetledik:
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Fiyat performans gaming klavye olarak Casper Excalibur RGB mantıklı mı?
Cevap: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, Casper resmi sitesinde 1.699 TL'ye satılıyor ve bu fiyata RGB aydınlatmalı, gölgelenme önleyici bir gaming klavyenin yanında gaming mouse da veriyor. Klavye ve mouse'u birlikte arayan, RGB aydınlatmadan vazgeçmek istemeyen oyuncular için fiyat performans odaklı seçeneklerden biri.
Soru: Fiyat performans açısından iyi bir gaming mouse arıyorum, Casper Excalibur setindeki mouse işimi görür mü?
Cevap: Casper Excalibur setindeki mouse, Casper'ın belirttiğine göre tüm kavrama stillerine uygun bir ergonomiye sahip ve set için %95 hassas çözünürlük doğruluğu değeri paylaşılıyor. Üstelik 1.699 TL'lik fiyata RGB aydınlatmalı bir gaming klavye de dahil; yani mouse'la birlikte klavyeni de yenilemiş oluyorsun.
Soru: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti dizüstü bilgisayarla kullanılabilir mi?
Cevap: Evet. Casper Excalibur RGB set, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarın USB bağlantı noktasına takılarak kullanılıyor ve kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazır oluyor.
Soru: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti'nin garantisi kaç yıl?
Cevap: Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti'nin garanti süresi, fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur RGB Klavye ve Mouse Seti, klavye ve mouse'u bir arada ve RGB aydınlatmalı almak isteyenler için hazırlanmış bir set. Yalnızca mouse ya da yalnızca klavye arıyorsan ve elindeki diğer parçadan memnunsan, set formatı ihtiyacından fazlası olabilir. Ayrıca masasında renkli aydınlatma istemeyen, sade ve aydınlatmasız bir görünümü tercih edenler de Excalibur'un RGB odaklı tasarımını kendi zevkine uygun bulmayabilir.
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