Kışın Vazgeçilmezi Mandalina İçin Hasat Başladı: Dalında Kilosu 8 - 10 Lira
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Kış sofralarının vazgeçilmezi mandalinada hasat zamanı geldi. Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Adana'da erkenci mandalinalar toplanmaya başladı. Rekolte beklentisi iyi ancak üreticinin yüzü tam olarak gülmüyor. Üreticiler piyasanın hareketlenmesini bekliyor.
İşte detaylar.
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401 Bin Dönümde Hasat Zamanı
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Dalında Kilosu 8-10 Lira
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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