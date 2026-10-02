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Kışın Vazgeçilmezi Mandalina İçin Hasat Başladı: Dalında Kilosu 8 - 10 Lira

Kışın Vazgeçilmezi Mandalina İçin Hasat Başladı: Dalında Kilosu 8 - 10 Lira

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:03
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Kış sofralarının vazgeçilmezi mandalinada hasat zamanı geldi. Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Adana'da erkenci mandalinalar toplanmaya başladı. Rekolte beklentisi iyi ancak üreticinin yüzü tam olarak gülmüyor. Üreticiler piyasanın hareketlenmesini bekliyor.

İşte detaylar. 

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401 Bin Dönümde Hasat Zamanı

401 Bin Dönümde Hasat Zamanı

Adana'da yaklaşık 401 bin dönüm alanda mandalina üretiliyor. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol gibi erkenci çeşitleri topluyor.

Bu yıl dönüm başına ortalama 3 ton verim bekleniyor. Sezon sonunda toplam rekoltenin 1 milyon 165 bin tona ulaşması öngörülüyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bunun nedenini şöyle açıklıyor: 

'Bu yıl rekolte iyi çünkü havalar yağışlı ve iyi geçti, don olmadı.'

Dalında Kilosu 8-10 Lira

Dalında Kilosu 8-10 Lira

Erkenci mandalinalar şu an dalında kilogramı 8 ila 10 liradan alıcı buluyor. Doğan'a göre bu fiyatlar çiftçiyi de tüccarı da tatmin etmiyor.

Bölgedeki paketleme tesislerinin durumu da tabloyu özetliyor. Doğan, 'Şu anda çalışan paketleme tesisleri yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Ürünler hiç para etmiyor, fiyatlar çok düşük ve yurt dışı kapıları kapalı' diyor.

Gemiler Çalışmazsa Piyasa da Hareketlenmiyor

Adana mandalinasının en büyük pazarları arasında Rusya ve Ukrayna var. Ancak savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiği yok, kara yoluyla taşımanın maliyeti ise çok yüksek. Doğan beklentiyi tek cümleyle anlatıyor: 'Eğer gemi trafiği olursa hareket olacak.'

Mandalinada resmi ihraç tarihi 6 Ekim olarak belirlendi. Üreticiler, Ekim ayında piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Yani mandalinanın kaderi şimdilik denizde!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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