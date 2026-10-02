Kışın Vazgeçilmezi Mandalina İçin Hasat Başladı: Dalında Kilosu 8 - 10 Lira

Erkenci mandalinalar şu an dalında kilogramı 8 ila 10 liradan alıcı buluyor. Doğan'a göre bu fiyatlar çiftçiyi de tüccarı da tatmin etmiyor.

Bölgedeki paketleme tesislerinin durumu da tabloyu özetliyor. Doğan, 'Şu anda çalışan paketleme tesisleri yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Ürünler hiç para etmiyor, fiyatlar çok düşük ve yurt dışı kapıları kapalı' diyor.

Gemiler Çalışmazsa Piyasa da Hareketlenmiyor

Adana mandalinasının en büyük pazarları arasında Rusya ve Ukrayna var. Ancak savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiği yok, kara yoluyla taşımanın maliyeti ise çok yüksek. Doğan beklentiyi tek cümleyle anlatıyor: 'Eğer gemi trafiği olursa hareket olacak.'

Mandalinada resmi ihraç tarihi 6 Ekim olarak belirlendi. Üreticiler, Ekim ayında piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Yani mandalinanın kaderi şimdilik denizde!