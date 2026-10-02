Diyetisyenler Kahvaltıda Yenebilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı
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Sabah aceleyle çantaya atılan bir muz ya da kahvaltı tabağının kenarındaki elma dilimleri, çoğumuz için meyveyle güne başlamanın en kolay yolu. Diyetisyenler ise kahvaltı için bambaşka bir meyveyi işaret ediyor. ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Cleveland Clinic'te görev yapan diyetisyen Alexis Supan'a göre bu küçük meyve hem lif hem de antioksidan açısından zengin, üstelik şekeri en düşük meyveler arasında. Kalp sağlığı üzerine altı ay süren bir araştırma da bu meyveyi destekleyen sonuçlar ortaya koydu.
Kaynak: Cleveland Clinic
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Yaban mersini, şekeri en düşük meyveler arasında yer alıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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