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Diyetisyenler Kahvaltıda Yenebilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Diyetisyenler Kahvaltıda Yenebilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:05
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Sabah aceleyle çantaya atılan bir muz ya da kahvaltı tabağının kenarındaki elma dilimleri, çoğumuz için meyveyle güne başlamanın en kolay yolu. Diyetisyenler ise kahvaltı için bambaşka bir meyveyi işaret ediyor. ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Cleveland Clinic'te görev yapan diyetisyen Alexis Supan'a göre bu küçük meyve hem lif hem de antioksidan açısından zengin, üstelik şekeri en düşük meyveler arasında. Kalp sağlığı üzerine altı ay süren bir araştırma da bu meyveyi destekleyen sonuçlar ortaya koydu.

Kaynak: Cleveland Clinic

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Yaban mersini, şekeri en düşük meyveler arasında yer alıyor

Yaban mersini, şekeri en düşük meyveler arasında yer alıyor

Diyetisyenlerin kahvaltı için öne çıkardığı meyve yaban mersini. Alexis Supan, bu meyveyi lif ve antioksidan açısından zengin, şekeri ise en düşük meyvelerden biri olarak tanımlıyor. Bu yüzden atıştırmalık olarak da kahvaltı tabağında da en iyi seçeneklerden biri olduğunu söylüyor.

Rakamlar da bunu destekliyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin veri tabanına göre 100 gram çiğ yaban mersini yaklaşık 57 kalori, 2,4 gram lif ve 10 gram şeker içeriyor. Aynı miktarda muzda ise şeker 12 gramı, kalori 89'u buluyor. Yaban mersini ayrıca bağışıklık sistemi için C vitamini, kemik sağlığı için K vitamini ve manganez kaynağı.

Meyvenin asıl gücü ise ona mor-lacivert rengini veren antosiyaninlerden geliyor. Supan'a göre bu antioksidanlar, hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadelede vücuda destek oluyor. İçerdiği lif de hem tokluk hissini uzatıyor hem de kolesterolün dengede tutulmasına yardımcı oluyor.

Yaban mersininin diyetisyenler arasındaki popülerliği de dikkat çekiyor. ABD Yaban Mersini Konseyi'nin yaptırdığı bir ankette, katılan diyetisyenlerin yüzde 86'sı danışanlarına yaban mersinini sık sık ya da her zaman önerdiğini söyledi. Anketi sektör kuruluşunun yaptırdığını da not etmek gerekiyor.

Altı ay boyunca her gün bir kâse yiyenlerin damar sağlığı iyileşti

Altı ay boyunca her gün bir kâse yiyenlerin damar sağlığı iyileşti

Yaban mersininin kalp sağlığına etkisi, İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi'nin Harvard'lı araştırmacılarla birlikte yürüttüğü bir çalışmada incelendi. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmaya 50-75 yaş arası, fazla kilolu ve metabolik sendromu olan 138 kişi katıldı.

Katılımcılar altı ay boyunca her gün ya bir kâse (150 gram), ya yarım kâse (75 gram) yaban mersinine denk gelen dondurularak kurutulmuş toz ya da görünüşü aynı olan bir plasebo tüketti. Sonuçta her gün bir kâse yaban mersini tüketen grupta damar fonksiyonlarında ve atardamar sertliğinde kalıcı bir iyileşme görüldü. 'İyi kolesterol' olarak bilinen HDL seviyesi de yükseldi.

Araştırmacılar, bu değişimin kalp-damar hastalığı riskini yüzde 12 ile 15 arasında azaltabileceğini hesapladı. Yarım kâse tüketen grupta ise belirgin bir fark çıkmadı. Ekip, etkinin büyük ölçüde antosiyaninlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Çalışmanın ABD Yaban Mersini Konseyi tarafından desteklendiğini ve katılımcıların taze meyve değil toz tükettiğini de belirtmek gerekiyor. Yine de sonuçlar, yaban mersinini düzenli olarak sofraya koymanın kalbe iyi gelebileceğini gösteriyor.

Yulafın ya da yoğurdun üzerine bir avuç eklemek yeterli

Yulafın ya da yoğurdun üzerine bir avuç eklemek yeterli

Yaban mersinini kahvaltıya eklemek için uzun tariflere gerek yok. Supan, bir avuç yaban mersinini yulaf lapasının üzerine eklemeyi ya da tek başına atıştırmayı öneriyor. Tatlı krizi yaşayanlar için de pratik bir fikri var: yaban mersinlerini sade ya da az şekerli yoğurda bulayıp tepside dondurmak. Donan taneler kapalı bir kapta saklanıyor ve dondurmaya hafif bir alternatif oluyor.

Peki yaban mersini sabah mı yenmeli? EatingWell'e konuşan diyetisyenler Patricia Bannan ve Maggie Moon'a göre bilimsel olarak kanıtlanmış 'en doğru saat' yok. Önemli olan meyveyi düzenli tüketmek ve yanına besleyici yiyecekler eklemek. Ceviz, badem, yoğurt ya da peynir gibi yağ ve protein içeren besinler, antioksidanların emilimine katkı sağlayabiliyor.

Moon, yaban mersini yendikten sonra kandaki antosiyanin seviyesinin birkaç saat boyunca yükseldiğini, faydalı yan ürünlerin ise iki güne kadar dolaşımda kalabildiğini anlatıyor. Bu yüzden haftada en az birkaç kez tüketmeyi öneriyor.

Taze yaban mersini mevsiminde pazarda ve markette bulunuyor, yılın geri kalanında dondurulmuş olanlar da iyi bir seçenek. Kahvaltıda yoğurdun, yulafın ya da cevizli bir kâsenin üzerine eklenen bir avuç yaban mersini, güne daha dengeli başlamanın kolay yollarından biri olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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