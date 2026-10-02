Diyetisyenler Kahvaltıda Yenebilecek En Sağlıklı Meyveyi Açıkladı

Diyetisyenlerin kahvaltı için öne çıkardığı meyve yaban mersini. Alexis Supan, bu meyveyi lif ve antioksidan açısından zengin, şekeri ise en düşük meyvelerden biri olarak tanımlıyor. Bu yüzden atıştırmalık olarak da kahvaltı tabağında da en iyi seçeneklerden biri olduğunu söylüyor.

Rakamlar da bunu destekliyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin veri tabanına göre 100 gram çiğ yaban mersini yaklaşık 57 kalori, 2,4 gram lif ve 10 gram şeker içeriyor. Aynı miktarda muzda ise şeker 12 gramı, kalori 89'u buluyor. Yaban mersini ayrıca bağışıklık sistemi için C vitamini, kemik sağlığı için K vitamini ve manganez kaynağı.

Meyvenin asıl gücü ise ona mor-lacivert rengini veren antosiyaninlerden geliyor. Supan'a göre bu antioksidanlar, hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadelede vücuda destek oluyor. İçerdiği lif de hem tokluk hissini uzatıyor hem de kolesterolün dengede tutulmasına yardımcı oluyor.

Yaban mersininin diyetisyenler arasındaki popülerliği de dikkat çekiyor. ABD Yaban Mersini Konseyi'nin yaptırdığı bir ankette, katılan diyetisyenlerin yüzde 86'sı danışanlarına yaban mersinini sık sık ya da her zaman önerdiğini söyledi. Anketi sektör kuruluşunun yaptırdığını da not etmek gerekiyor.