Kahvaltı ve Akşam Yemeği Saatiniz Ömrünüzü Belirliyor! Yemek Saatleri ve Erken Ölüm Riski Arasındaki Bağlantı

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 yaş ve üzeri 31.044 yetişkinin verilerinin incelendiği yeni bir çalışma, günün ilk ve son lokmasını yediğimiz saatlerin hayati bir önem taşıdığını gösterdi. European Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma, geleneksel bir kahvaltı sofrası kurmasanız bile, sabah 4'ten sonra aldığınız ilk kalorinin 'ilk öğün' olarak vücudunuzun biyolojik saatini başlattığını vurguluyor. Elde edilen bulgular, yemek saatlerini değiştirmenin tek başına ömrü uzatacağını kesin olarak kanıtlamasa da, beslenme zamanlamasının genel sağlığımız üzerindeki derin etkilerine dair eldeki kanıtları güçlendiriyor.

Uzmanların 1999 ile 2018 yılları arasındaki ulusal anket verilerini inceleyerek ortalama sekiz buçuk yıl boyunca takip ettiği katılımcıların sağlık kayıtları çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, ilk öğününü sabah 7 ile 8 arasında tüketenlerin hayatta kalma oranları en yüksek seviyede. Kahvaltıyı sabah 8 ile 10 arasına ertelemek, herhangi bir nedene bağlı ölüm riskini yüzde 10 oranında artırıyor. Bu tehlike, ilk yemeğini saat 10 ile öğlen 12 arasında yiyenlerde yüzde 19'a çıkarken, öğleden sonraya bırakanlarda ise kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riski yüzde 46 gibi ciddi bir orana ulaşıyor. Hatta ilk öğününü öğleden sonra tüketen bu grubun, 50 yaşına geldiğinde beklenen yaşam süresinin diğerlerine göre ortalama iki buçuk yıl daha kısa olabileceği hesaplanıyor.

Günün son öğününde ise saatler ilerledikçe riskin sürekli artması yerine, çok erken ve çok geç saatlerin tehlikeli olduğu 'U' şeklinde bir tablo göze çarpıyor. Akşam yemeğinde en düşük ölüm riskinin saat 20.00 civarında olduğu belirlendi. Yemek yemeyi akşam 7'den önce bitirmek riski yüzde 13, gece yarısından sonraya bırakmak ise yüzde 27 oranında artırıyor. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Zhilei Shan, gece geç saatlerde yemek yemenin vücudun sirkadiyen ritmini, yani biyolojik saatini ve metabolizmasını bozabileceğini belirtiyor. Shan'a göre ilk öğünün gecikmesi veya gece atıştırmalıkları, vücuttaki yağ ve şeker dengesini sarsarak çeşitli metabolik rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.

Bilim insanları yine de bu istatistiklerin herkes için tek tip bir beslenme saati dayatmadığının altını çiziyor. Örneğin, akşam yemeklerini çok erken yiyenlerin genellikle daha yaşlı, halihazırda hasta veya iştahsız kişiler olabileceği, dolayısıyla erken yemek yemenin bir nedenden çok, mevcut bir sağlık sorununun işareti olabileceği ifade ediliyor. Çalışmanın gözlemsel olması ve kişilerin sadece bir günlük diyet bildirimlerine dayanması araştırmanın sınırlarını oluşturuyor. Sonuçların, uyku düzeni, çalışma saatleri veya sosyoekonomik durum gibi ölçülemeyen pek çok dış etkenden etkilenebileceğini belirten uzmanlar, sadece bu bulgulara dayanarak günlük yeme programlarında aniden aşırı ve zorlayıcı değişiklikler yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.