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Bilim Dünyasını Şaşırtan Gelişme: İnsan Vücudunda Saklanan Yeni Bir Organ Keşfedildi

Bilim Dünyasını Şaşırtan Gelişme: İnsan Vücudunda Saklanan Yeni Bir Organ Keşfedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2026 - 09:35
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ABD'li bilim insanları, kafatasının hemen altında beyni hastalıklara karşı koruyan yepyeni bir bağışıklık organı keşfetti. Şimdilik farelerde kanıtlanan ve insanlarda da bulunduğuna dair güçlü işaretler taşıyan bu gizli yapı, gelecekte beyin tümörleri, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde ağır ameliyatları tarihe karıştırarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Kaynak: https://www.science.com/scientists-di...
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İnsan anatomisinin yüzyıllar süren tıbbi çalışmalarla tamamen çözüldüğü düşünülse de, tıp dünyası vücudumuzun bilinmeyen sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

İnsan anatomisinin yüzyıllar süren tıbbi çalışmalarla tamamen çözüldüğü düşünülse de, tıp dünyası vücudumuzun bilinmeyen sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Son olarak, ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, saygın bilim dergisi Nature'da ezber bozan bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, kafatası kemiğinin içinde beyin sağlığını korumakla görevli, daha önce hiç bilinmeyen bir bağışıklık organı tespit etti. İlk incelemeler, bu yeni yapının beyni ölümcül kanser türlerine ve nörolojik hastalıklara karşı savunan gizli bir güvenlik merkezi gibi çalıştığını ortaya koyuyor.

Bugüne kadar insan vücudundaki bağışıklık sisteminin, beyin ve vücudun geri kalanı olmak üzere birbirinden tamamen bağımsız iki koldan çalıştığı varsayılıyordu. Vücudun diğer bölgelerindeki agresif bağışıklık hücrelerinin beyne girmesinin, hassas sinir dokularına zarar vererek tehlikeli sonuçlar doğurabileceği biliniyordu. Ancak yeni araştırmalar, beyin zarı ile kafatası arasındaki gizli kanallar aracılığıyla beynin kendi özel savunma ordusunu kurduğunu gösterdi. Kafatasının içindeki kemik iliğinde yer alan bu yapılar, adeta bir askeri eğitim kampı gibi çalışıyor. Henüz olgunlaşmamış bağışıklık hücreleri bu merkeze girerek eğitiliyor, çoğalıyor ve doğrudan beyni korumaları için savaşa hazır hale getiriliyor. Böylece vücudun uzak bölgelerinden hücre çağırmaya gerek kalmadan, beynin hemen başucunda hızlı ve güçlü bir savunma hattı oluşturuluyor.

Bilim insanları tıp tarihine geçecek bu devrim niteliğindeki teoriyi, beyin kanserinin en saldırgan türlerinden biri olan glioma hastası fareler üzerinde test etti.

Bilim insanları tıp tarihine geçecek bu devrim niteliğindeki teoriyi, beyin kanserinin en saldırgan türlerinden biri olan glioma hastası fareler üzerinde test etti.

Araştırma ekibi, kafa derisinin hemen altına enjekte edilen özel bir jel yardımıyla bu yeni keşfedilen kafatası lenf düğümlerini harekete geçirdi. Sonuçlar, kanser tedavisi için eşsiz bir umut ışığı yaktı. Kafa derisi üzerinden bağışıklık sistemi güçlendirilen farelerin, kanserle çok daha etkili bir şekilde savaştığı, tümörlerin küçüldüğü ve hayatta kalma oranlarının büyük ölçüde arttığı gözlemlendi. Aksine, bu gizli organı tahrip edilen farelerde ise hastalığın çok daha ölümcül seyrettiği saptandı.

Bu gizemli bağışıklık organının varlığı şu an için farelerde kesin olarak kanıtlanmış olsa da, insan kafatasında da benzer savunma hücrelerinin daha önceki çalışmalarda görülmüş olması, bu yapının bizlerde de aktif olarak çalıştığına dair çok güçlü bir kanıt sunuyor. Uzmanlara göre bu keşif, gelecekte beyin tümörü ameliyatları gibi ağır ve riskli operasyonların yerini çok daha basit müdahalelere bırakmasını sağlayabilir. Hastanın kafa derisi altına uygulanacak ilaçlı bir jelle beynin kendi savunma sistemini uyandırmak mümkün olabilecek. Bu yenilikçi yaklaşımın sadece kanser vakalarında değil; Alzheimer, Parkinson, şizofreni ve uzun süreli koronavirüs etkileri gibi bağışıklık temelli pek çok nörolojik hastalığın tedavisinde de çığır açması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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