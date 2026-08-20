Bilim Dünyasını Şaşırtan Gelişme: İnsan Vücudunda Saklanan Yeni Bir Organ Keşfedildi

Son olarak, ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, saygın bilim dergisi Nature'da ezber bozan bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, kafatası kemiğinin içinde beyin sağlığını korumakla görevli, daha önce hiç bilinmeyen bir bağışıklık organı tespit etti. İlk incelemeler, bu yeni yapının beyni ölümcül kanser türlerine ve nörolojik hastalıklara karşı savunan gizli bir güvenlik merkezi gibi çalıştığını ortaya koyuyor.

Bugüne kadar insan vücudundaki bağışıklık sisteminin, beyin ve vücudun geri kalanı olmak üzere birbirinden tamamen bağımsız iki koldan çalıştığı varsayılıyordu. Vücudun diğer bölgelerindeki agresif bağışıklık hücrelerinin beyne girmesinin, hassas sinir dokularına zarar vererek tehlikeli sonuçlar doğurabileceği biliniyordu. Ancak yeni araştırmalar, beyin zarı ile kafatası arasındaki gizli kanallar aracılığıyla beynin kendi özel savunma ordusunu kurduğunu gösterdi. Kafatasının içindeki kemik iliğinde yer alan bu yapılar, adeta bir askeri eğitim kampı gibi çalışıyor. Henüz olgunlaşmamış bağışıklık hücreleri bu merkeze girerek eğitiliyor, çoğalıyor ve doğrudan beyni korumaları için savaşa hazır hale getiriliyor. Böylece vücudun uzak bölgelerinden hücre çağırmaya gerek kalmadan, beynin hemen başucunda hızlı ve güçlü bir savunma hattı oluşturuluyor.