Bilim Dünyasını Şaşırtan Gelişme: İnsan Vücudunda Saklanan Yeni Bir Organ Keşfedildi
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Kaynak: https://www.science.com/scientists-di...
ABD'li bilim insanları, kafatasının hemen altında beyni hastalıklara karşı koruyan yepyeni bir bağışıklık organı keşfetti. Şimdilik farelerde kanıtlanan ve insanlarda da bulunduğuna dair güçlü işaretler taşıyan bu gizli yapı, gelecekte beyin tümörleri, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde ağır ameliyatları tarihe karıştırarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.
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İnsan anatomisinin yüzyıllar süren tıbbi çalışmalarla tamamen çözüldüğü düşünülse de, tıp dünyası vücudumuzun bilinmeyen sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.
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Bilim insanları tıp tarihine geçecek bu devrim niteliğindeki teoriyi, beyin kanserinin en saldırgan türlerinden biri olan glioma hastası fareler üzerinde test etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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