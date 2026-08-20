Marmara’da Gece Boyu 51 Deprem Oldu: Bu Sarsıntılar Büyük İstanbul Depreminin Habercisi mi?
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Marmara Denizi'nde bir gecede kaydedilen 51 mikro deprem İstanbul'da paniğe neden olurken, gözler yer bilimcilere çevrildi. Adalar açıklarındaki hareketliliği değerlendiren dört uzman, bu sarsıntıların beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri olup olmadığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
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Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan küçük çaplı sarsıntılar, İstanbulluların deprem korkusunu yeniden alevlendirdi.
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Bu sarsıntılar büyük İstanbul depremiyle ilişkilendirilemez"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: "Büyük deprem için tarih en erken 2045"
Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Bekleyip göreceğiz"
Prof. Dr. Osman Bektaş: "Basit bir açıklamayla geçiştirilemez"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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