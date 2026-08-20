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Çocuk Yapanın Tüm Kredi Borcu Silinecek! Faizsiz ve Ertelemeli Kredide Şartlar Değişti

Çocuk Yapanın Tüm Kredi Borcu Silinecek! Faizsiz ve Ertelemeli Kredide Şartlar Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2026 - 07:42
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Aile ve Gençlik Fonu’nun sunduğu faizsiz evlilik kredisinde başvuru şartları gençler lehine kolaylaştırıldı. Kredi için gereken gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan yeni evli çiftlere taksit erteleme ve borcun tamamen silinmesi gibi çok özel destekler getirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Aile ve Gençlik Fonu tarafından yuva kurmaya hazırlanan gençleri desteklemek amacıyla başlatılan faizsiz evlilik kredisinin kapsamı önemli ölçüde genişletildi.

Aile ve Gençlik Fonu tarafından yuva kurmaya hazırlanan gençleri desteklemek amacıyla başlatılan faizsiz evlilik kredisinin kapsamı önemli ölçüde genişletildi.

Yeni evlenecek çiftlerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefleyen düzenlemeyle birlikte, başvuru aşamasında aranan gelir şartı brüt asgari ücretin iki buçuk katına yükseltildi. Bu esneklik sayesinde artık çok daha fazla genç, evlilik hazırlıkları sırasında devletin sunduğu bu finansman imkânından rahatlıkla faydalanabilecek. Düzenlemenin en çok dikkat çeken tarafı ise geri ödeme döneminde aileye yeni katılan bebeklere yönelik sunulan devasa kolaylıklar oldu.

2026 yılı kurallarına göre güncellenen sistemde, devletin sağlayacağı faizsiz destek tutarı çiftlerin yaş aralığına göre değişiklik gösteriyor. Hayatlarını birleştirecek olan her iki gencin de yaşı 18 ile 25 arasındaysa, çiftlere tam 250 bin lira tutarında kredi imkânı sunuluyor. Ancak eşlerden herhangi birinin yaşının 26 ile 29 arasında olması durumunda, verilecek destek miktarı 200 bin lira olarak uygulanıyor. Hazırlanan ödeme planı ise gençlerin evliliğin ilk yıllarında maddi sıkıntı çekmemesi üzerine kurgulandı. Toplam 48 ay süren bu desteğin ilk iki yılı tamamen ödemesiz geçiyor. Gençler 24 aylık bu rahatlama döneminin ardından, kalan borcu takip eden iki yıl içerisinde eşit taksitlerle geri ödüyor.

Devletin yeni evli çiftlere sunduğu en büyük sürpriz ise çocuk teşviki aşamasında devreye giriyor. Eğer gençler, kredinin geri ödeme süreci devam ederken ilk çocuklarını kucaklarına alırlarsa, ödemeleri gereken tüm taksitler tam bir yıl boyunca erteleniyor. Çiftlerin ikinci bir bebeğe sahip olması durumunda ise çok daha büyük bir müjde devreye giriyor; devlet kalan kredi borcunun tamamını silerek bu tutarı aileye karşılıksız hibe ediyor. Hayat boyu yalnızca bir kez yararlanılabilecek olan bu özel desteğin başvuru süreci ise tamamen dijital ortamda, internet üzerinden zahmetsizce yapılabiliyor. Kredinin gençlerin hesabına doğrudan yatırılabilmesi için resmi nikâhın kıyılmış olması ve çiftlerin nikâh öncesinde düzenlenen özel evlilik eğitim programına katılmış olmaları şart koşuluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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