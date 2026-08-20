Çocuk Yapanın Tüm Kredi Borcu Silinecek! Faizsiz ve Ertelemeli Kredide Şartlar Değişti
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Aile ve Gençlik Fonu’nun sunduğu faizsiz evlilik kredisinde başvuru şartları gençler lehine kolaylaştırıldı. Kredi için gereken gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan yeni evli çiftlere taksit erteleme ve borcun tamamen silinmesi gibi çok özel destekler getirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aile ve Gençlik Fonu tarafından yuva kurmaya hazırlanan gençleri desteklemek amacıyla başlatılan faizsiz evlilik kredisinin kapsamı önemli ölçüde genişletildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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