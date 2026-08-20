Altın Fiyatlarında 4 Ayın Zirvesi: 7 Bin Lira Sınırına Dayanan Gram Altında Yükseliş Sürecek mi?

Yatırımcıların hızlıca güvenli limana yönelmesiyle birlikte ons altın, yılın başından bu yana süregelen baskıyı kırarak 4.500 dolar barajının üzerine tırmandı. Bu küresel rüzgarın yurt içindeki yansıması ise gram altında çok daha belirgin hissedildi. Bugün sabahın erken saatlerinde 6.978 lira seviyesini test eden gram altın, böylece geride bıraktığımız nisan ayından beri en yüksek değerine ulaşarak son dört ayın rekorunu tazeledi. Psikolojik bir eşik olarak kabul edilen 7.000 lira bandına oldukça yaklaşan gram fiyatı, sabah saat 06:00 sularındaki işlemlerde 6.929 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının ons bacağındaki asıl hareketlilik, piyasa uzmanlarının yakından izlediği ve kırılmaz denilen teknik engellerin arka arkaya aşılmasıyla kendini gösterdi. Dün küresel işlemleri yüzde 4,35 gibi oldukça dikkat çekici bir değer kazancıyla 4.523 dolardan tamamlayan ons altın, yeni güne 4.495 dolardan merhaba dedi. Ağustos ayının başından beri istikrarlı bir çıkış yakalayan ons fiyatı, sadece birkaç hafta içinde 4.160 dolardaki 50 günlük, 4.200 dolardaki yatay ve 4.380 dolardaki 100 günlük hareketli ortalamalarını hızla geride bıraktı. Piyasaları asıl rahatlatan gelişme ise dün yaşandı; 4.420 dolar seviyesinden geçen ve ocak ayından beri altını baskılayan ana düşüş direnci kırılarak üzerinde günlük kapanış yapılması başarıldı.

Sadece on dokuz gün içinde dört önemli teknik engeli yıkıp geçen altının fiyatlaması, şimdi gözünü çok daha büyük bir hedefe, uzun vadeli piyasa yönünü belirleyecek olan 200 günlük ortalamaya dikmiş durumda. An itibarıyla 4.511 dolar seviyesine denk gelen bu devasa direncin yukarı yönlü aşılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda, finans piyasalarında altının düşüş dönemini tamamen kapattığı kesin olarak teyit edilmiş olacak.