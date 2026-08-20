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Altın Fiyatlarında 4 Ayın Zirvesi: 7 Bin Lira Sınırına Dayanan Gram Altında Yükseliş Sürecek mi?

Altın Fiyatlarında 4 Ayın Zirvesi: 7 Bin Lira Sınırına Dayanan Gram Altında Yükseliş Sürecek mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2026 - 07:24
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Küresel piyasalardaki son gelişmeler altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABD’nin tahvil adımları ve dolar endeksindeki zayıflamadan güç bulan altın, peş peşe kritik eşikleri aşarak hem ons hem de gram tarafında aylar sonra yeniden zirveye yerleşti.

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ABD piyasalarında alınan tahvil kararları ve doların küresel çapta ivme kaybetmesi, altın fiyatlarında sert bir yukarı yönlü hareketi tetikledi.

ABD piyasalarında alınan tahvil kararları ve doların küresel çapta ivme kaybetmesi, altın fiyatlarında sert bir yukarı yönlü hareketi tetikledi.

Yatırımcıların hızlıca güvenli limana yönelmesiyle birlikte ons altın, yılın başından bu yana süregelen baskıyı kırarak 4.500 dolar barajının üzerine tırmandı. Bu küresel rüzgarın yurt içindeki yansıması ise gram altında çok daha belirgin hissedildi. Bugün sabahın erken saatlerinde 6.978 lira seviyesini test eden gram altın, böylece geride bıraktığımız nisan ayından beri en yüksek değerine ulaşarak son dört ayın rekorunu tazeledi. Psikolojik bir eşik olarak kabul edilen 7.000 lira bandına oldukça yaklaşan gram fiyatı, sabah saat 06:00 sularındaki işlemlerde 6.929 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının ons bacağındaki asıl hareketlilik, piyasa uzmanlarının yakından izlediği ve kırılmaz denilen teknik engellerin arka arkaya aşılmasıyla kendini gösterdi. Dün küresel işlemleri yüzde 4,35 gibi oldukça dikkat çekici bir değer kazancıyla 4.523 dolardan tamamlayan ons altın, yeni güne 4.495 dolardan merhaba dedi. Ağustos ayının başından beri istikrarlı bir çıkış yakalayan ons fiyatı, sadece birkaç hafta içinde 4.160 dolardaki 50 günlük, 4.200 dolardaki yatay ve 4.380 dolardaki 100 günlük hareketli ortalamalarını hızla geride bıraktı. Piyasaları asıl rahatlatan gelişme ise dün yaşandı; 4.420 dolar seviyesinden geçen ve ocak ayından beri altını baskılayan ana düşüş direnci kırılarak üzerinde günlük kapanış yapılması başarıldı.

Sadece on dokuz gün içinde dört önemli teknik engeli yıkıp geçen altının fiyatlaması, şimdi gözünü çok daha büyük bir hedefe, uzun vadeli piyasa yönünü belirleyecek olan 200 günlük ortalamaya dikmiş durumda. An itibarıyla 4.511 dolar seviyesine denk gelen bu devasa direncin yukarı yönlü aşılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda, finans piyasalarında altının düşüş dönemini tamamen kapattığı kesin olarak teyit edilmiş olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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