300 Ton Kırık Camı Yolun Altına Serdiler: Asıl Sorun Sonradan Ortaya Çıktı

Cam dolgu, Big Wood Nehri üzerindeki dar ve üç açıklıklı köprünün yenilenmesi için başlatılan 5,6 milyon dolarlık federal destekli projenin bir parçasıydı. Yeni Greenhorn Köprüsü iki açıklıklı ve yaklaşık 54 metre uzunluğunda yapıldı.

Kırılan camlar yolun 60 metrelik bölümüne 20-30 santimetre kalınlığında serildi. Üzerine bölgede bulunan doğal malzemeden yaklaşık 1,2 metrelik dolgu, onun üzerine de kırma taş temel ve asfalt yerleştirildi. Yani cam, araçların doğrudan üzerinden geçtiği yüzeyde değil, yolun derinlerindeki dolgu katmanında duruyor.