300 Ton Kırık Camı Yolun Altına Serdiler: Asıl Sorun Sonradan Ortaya Çıktı
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ABD'nin Idaho eyaletinde 2002'de bir otoyol yeniden yapılırken, yakındaki geri dönüşüm merkezinde biriken şişe ve kavanozlar yolun altına gömüldü. Yaklaşık 300 ton kırılmış cam, Highway 75'in altında dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Uygulama işe yaradı ama camdan yol yapmanın neden yaygınlaşmadığını da gösterdi.
İşte detaylar...
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Fikir, yakındaki geri dönüşüm merkezinde biriken camlardan çıktı.
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Kırılan camlar, yolun 60 metrelik bölümüne ince bir tabaka hâlinde serildi.
Cam, sıkıştırıldığında taş gibi oluyor.
Camdan yol yapmanın önündeki en büyük engel maliyet.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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