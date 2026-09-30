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300 Ton Kırık Camı Yolun Altına Serdiler: Asıl Sorun Sonradan Ortaya Çıktı

300 Ton Kırık Camı Yolun Altına Serdiler: Asıl Sorun Sonradan Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 21:27
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ABD'nin Idaho eyaletinde 2002'de bir otoyol yeniden yapılırken, yakındaki geri dönüşüm merkezinde biriken şişe ve kavanozlar yolun altına gömüldü. Yaklaşık 300 ton kırılmış cam, Highway 75'in altında dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Uygulama işe yaradı ama camdan yol yapmanın neden yaygınlaşmadığını da gösterdi.

İşte detaylar...

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Fikir, yakındaki geri dönüşüm merkezinde biriken camlardan çıktı.

Fikir, yakındaki geri dönüşüm merkezinde biriken camlardan çıktı.

Ketchum'dan eyalet senatörü Clint Stennett, Wood River Vadisi'ndeki Ohio Gulch Geri Dönüşüm Merkezi'nde biriken atık camların, hemen yakındaki Highway 75'te değerlendirilebileceğini düşündü. Idaho Ulaştırma Dairesi'nin bölge mühendisi Devin Rigby, 'Projenin çok yakınında ayrıştırılan camlardan haberi vardı. Bize gelip 'Bunu projede bir yerde kullanabilir miyiz?' diye sordu' dedi.

Camlar, Ketchum'daki Southern Idaho Solid Waste geri dönüşüm birimi tarafından projeye bağışlandı.

Kırılan camlar, yolun 60 metrelik bölümüne ince bir tabaka hâlinde serildi.

Kırılan camlar, yolun 60 metrelik bölümüne ince bir tabaka hâlinde serildi.

Cam dolgu, Big Wood Nehri üzerindeki dar ve üç açıklıklı köprünün yenilenmesi için başlatılan 5,6 milyon dolarlık federal destekli projenin bir parçasıydı. Yeni Greenhorn Köprüsü iki açıklıklı ve yaklaşık 54 metre uzunluğunda yapıldı.

Kırılan camlar yolun 60 metrelik bölümüne 20-30 santimetre kalınlığında serildi. Üzerine bölgede bulunan doğal malzemeden yaklaşık 1,2 metrelik dolgu, onun üzerine de kırma taş temel ve asfalt yerleştirildi. Yani cam, araçların doğrudan üzerinden geçtiği yüzeyde değil, yolun derinlerindeki dolgu katmanında duruyor.

Cam, sıkıştırıldığında taş gibi oluyor.

Cam, sıkıştırıldığında taş gibi oluyor.

Rigby, uygulamayı 'Camı serdik, iş makinesi ve silindirle üzerinden geçip hepsinin iyice kırıldığından emin olduk. Her tür taş malzeme gibi sıkışıyor, sadece daha kırılgan' diye anlattı. Rigby, bölgede dolgu gereken başka yerlerde de camı yeniden kullanmayı planladıklarını söyledi.

Southern Idaho Solid Waste'in müdürü Terry Schultz ise ulaştırma dairesine ileride daha fazla kırık cam vermeyi teklif etti. Kurum yılda yaklaşık 400-500 ton cam toplayabiliyor. Aksi hâlde bu camlar büyük ihtimalle yerel çöplükteki boşlukları doldurmak için kullanılacaktı.

Camdan yol yapmanın önündeki en büyük engel maliyet.

Camdan yol yapmanın önündeki en büyük engel maliyet.

Camı dolgu yerine yolun temel katmanında kullanmak isteselerdi işler değişiyordu. Bunun için camın temizlenmesi ve belirli ölçülere uyacak şekilde çok daha fazla işlenmesi gerekiyordu. Bu işlem, bölgede bol bulunan kırma taşa kıyasla camı büyük ihtimalle fazlasıyla pahalı hâle getirecekti.

Uygulamanın yapıldığı yıllara ait kayıtlar, camın yola nasıl serildiğini anlatıyor. Ancak 2002'den bu yana camın yolun altında nasıl performans gösterdiğini inceleyen yayımlanmış bir takip çalışması bulunmuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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