Yol Yapımında Yeni Dönem Başladı: Kırık Cam Şişelerden Asfalt Yapacaklar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton cam atığı çöplükleri doldururken, altyapı ve çevre koruma sektörünü kökten değiştirecek devrim niteliğinde bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (PNUD) öncülüğünde başlatılan yeni bir projeyle, çöp olarak görülen geri dönüştürülmüş kırık cam şişeler, yollardaki çukurları onarmak ve yeni asfalt üretmek için kullanılmaya başlandı.
Samoa'da resmi olarak test edilmeye başlanan ve 'Cam Asfalt' olarak adlandırılan bu yöntem, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilir şehir yönetiminin en sıra dışı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bakışta "Cam Yol" ifadesi sürücülerde endişe yaratsa da, teknik olarak yolda yürürken veya araçla geçerken gözle görülen ya da lastiklere zarar verebilecek hiçbir cam parçası bulunmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Projenin ilk saha testleri, Samoa’daki Tafaigata çöplüğünün girişindeki bozuk yollarda yapıldı.
Projenin arkasındaki itici güç, Tafaigata çöplüğünün artık tamamen dolmuş olması ve acil alternatif çözümlere ihtiyaç duyulmasıydı.
İngiliz Yüksek Komiserliği ve PNUD ortaklığıyla finanse edilen proje, sadece bir çevre yatırımı olmakla kalmadı, aynı zamanda değerli bir istihdam modeline dönüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın