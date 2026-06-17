Yol Yapımında Yeni Dönem Başladı: Kırık Cam Şişelerden Asfalt Yapacaklar

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton cam atığı çöplükleri doldururken, altyapı ve çevre koruma sektörünü kökten değiştirecek devrim niteliğinde bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (PNUD) öncülüğünde başlatılan yeni bir projeyle, çöp olarak görülen geri dönüştürülmüş kırık cam şişeler, yollardaki çukurları onarmak ve yeni asfalt üretmek için kullanılmaya başlandı.

Samoa'da resmi olarak test edilmeye başlanan ve 'Cam Asfalt' olarak adlandırılan bu yöntem, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilir şehir yönetiminin en sıra dışı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak