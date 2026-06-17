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Yol Yapımında Yeni Dönem Başladı: Kırık Cam Şişelerden Asfalt Yapacaklar

Yol Yapımında Yeni Dönem Başladı: Kırık Cam Şişelerden Asfalt Yapacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 22:52
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Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton cam atığı çöplükleri doldururken, altyapı ve çevre koruma sektörünü kökten değiştirecek devrim niteliğinde bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (PNUD) öncülüğünde başlatılan yeni bir projeyle, çöp olarak görülen geri dönüştürülmüş kırık cam şişeler, yollardaki çukurları onarmak ve yeni asfalt üretmek için kullanılmaya başlandı.

Samoa'da resmi olarak test edilmeye başlanan ve 'Cam Asfalt' olarak adlandırılan bu yöntem, döngüsel ekonominin ve sürdürülebilir şehir yönetiminin en sıra dışı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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İlk bakışta "Cam Yol" ifadesi sürücülerde endişe yaratsa da, teknik olarak yolda yürürken veya araçla geçerken gözle görülen ya da lastiklere zarar verebilecek hiçbir cam parçası bulunmuyor.

İlk bakışta "Cam Yol" ifadesi sürücülerde endişe yaratsa da, teknik olarak yolda yürürken veya araçla geçerken gözle görülen ya da lastiklere zarar verebilecek hiçbir cam parçası bulunmuyor.

Uzmanların açıklamasına göre süreç şu şekilde işliyor:

  • Toplanan atık cam şişeler ve kavanozlar, özel tesislerde çok ince aşamalardan geçerek kırma ve eleme işlemlerine tabi tutuluyor.

  • Neredeyse kum tanesi boyutuna getirilen bu geri dönüştürülmüş camlar, geleneksel asfaltta kullanılan doğal minerallerin (agrega) yerine karışıma dahil ediliyor.

  • Malzemenin asfalta tamamen yapışması ve erken aşınmayı önlemesi için laboratuvar ortamında temizlik ve kalite kontrolleri yapılıyor.

Projenin ilk saha testleri, Samoa’daki Tafaigata çöplüğünün girişindeki bozuk yollarda yapıldı.

Projenin ilk saha testleri, Samoa’daki Tafaigata çöplüğünün girişindeki bozuk yollarda yapıldı.

Uzmanlar, yeni malzemenin ağır vasıta trafiği, ani sıcaklık değişimleri ve neme karşı nasıl tepki vereceğini küçük ölçekte gözlemlemek için özellikle 'çukurların yama onarımı' yöntemini seçti.

Uygulamanın temel amaçlarından biri, yol yüzeyinin pürüzsüzlüğünü geri kazandırırken, asfaltın en büyük düşmanı olan su sızmasını (yağmur sularının alta geçmesini) en aza indirmek. Eğer testler uzun vadede başarıya ulaşırsa, cam asfalt ülke genelindeki tüm ana yollarda standart hale getirilecek.

Projenin arkasındaki itici güç, Tafaigata çöplüğünün artık tamamen dolmuş olması ve acil alternatif çözümlere ihtiyaç duyulmasıydı.

Projenin arkasındaki itici güç, Tafaigata çöplüğünün artık tamamen dolmuş olması ve acil alternatif çözümlere ihtiyaç duyulmasıydı.

Samoa Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Birliği (SRWMA) tarafından paylaşılan verilere göre:

  • 2021 yılının ortalarından bu yana 700 tondan fazla tüketim sonrası atık cam, doğaya karışmaktan veya çöpe gitmekten kurtarıldı.

  • Bu camların 168 tonu etkili bir şekilde kırılarak sadece asfaltta değil; kalıplanmış betonlarda, kaldırım taşlarında, yapı bloklarında ve dekoratif parçalarda kullanılmaya başlandı.

İngiliz Yüksek Komiserliği ve PNUD ortaklığıyla finanse edilen proje, sadece bir çevre yatırımı olmakla kalmadı, aynı zamanda değerli bir istihdam modeline dönüştü.

İngiliz Yüksek Komiserliği ve PNUD ortaklığıyla finanse edilen proje, sadece bir çevre yatırımı olmakla kalmadı, aynı zamanda değerli bir istihdam modeline dönüştü.

Program kapsamında, geri dönüştürülmüş malzemenin işlenmesi ve hazırlanması süreçlerinde engelli bireyler de dahil olmak üzere 7 genç istihdam edilerek ekonomiye kazandırıldı.

Asfalt kaplama uzmanları, karışımların bileşimindeki bu tarz radikal değişikliklerin uzun yıllar boyunca izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Cam elyaf kaplamanın uygulandığı bölümlerin uzun vadeli dayanıklılık performansı henüz tam olarak kanıtlanmadığı için, proje şimdilik resmi ve kontrollü bir test aşamasında tutuluyor. Ancak ilk sonuçlar, çöpün gerçek bir yola dönüşebileceğini kanıtlayan büyüleyici bir geleceğe işaret ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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