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Mutfak Lavabosuna Bu Sıvıyı Dökenlere Kötü Haber

Mutfak Lavabosuna Bu Sıvıyı Dökenlere Kötü Haber

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 20:19
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Mutfakta iş yaparken bayatlamış veya son kullanma tarihi geçmiş sütleri lavaboya dökmek çoğumuz için en pratik çözümdür. Ancak çevre ve tesisat uzmanları, bu alışkanlığın hem ev bütçesine hem de doğaya kalıcı zararlar verdiğini belirterek kritik bir uyarıda bulundu: Sütü lavaboya dökmek, borularda felakete yol açıyor!

Birçok ev sahibi, lavabodan aşağı süzülen sıvının kaybolup gittiğini düşünse de işin aslı çok farklı. Sütün içerdiği yoğun yağlar ve proteinler, soğuk su borularıyla temas ettiği an hızla katılaşmaya başlar.

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Uzmanlara göre süt ürünlerine ait yağlar boru çeperlerine yapışarak sert bir tabaka oluşturur.

Uzmanlara göre süt ürünlerine ait yağlar boru çeperlerine yapışarak sert bir tabaka oluşturur.

Borudan geçen diğer evsel atıklar da bu yapışkan tabakaya tutunarak zamanla devasa kör topaklar haline gelir.

Sütün borularda katılaşması şu zincirleme sorunları beraberinde getiriyor:

  • Lavabo suyunun her geçen gün daha yavaş akması,

  • Mutfakta bir türlü engellenemeyen hoş olmayan, ağır kokular,

  • İlerleyen süreçte boruların tamamen tıkanması ve mutfağı su basmasına neden olan pahalı tesisat onarımları.

Sütün lavaboya dökülmesinin zararları sadece kendi evinizle sınırlı kalmıyor.

Sütün lavaboya dökülmesinin zararları sadece kendi evinizle sınırlı kalmıyor.

Kanalizasyon sistemine karışan yoğun süt atıkları, arıtma tesislerini zorlarken nehir ve göllerdeki su yaşamını da doğrudan tehdit ediyor. Süt, suya karıştığında sudaki oksijen seviyesini hızla düşürüyor. Oksijensiz kalan su kaynaklarında ise balıklar ve diğer canlılar toplu olarak zarar görüyor.

Uzmanlar, sütün yanı sıra mutfakta temizlik yaparken lavaboya asla dökülmemesi gereken diğer popüler maddelere de dikkat çekiyor:

Uzmanlar, sütün yanı sıra mutfakta temizlik yaparken lavaboya asla dökülmemesi gereken diğer popüler maddelere de dikkat çekiyor:

  • Un: Un ve su birleştiğinde kimyasal olarak güçlü bir yapıştırıcıya (tutkala) dönüşür. Lavaboya dökülen un kalıntıları boruların içinde kuruyarak beton gibi sertleşir ve tıkanmayı kaçınılmaz kılar.

  • Kahve Telvesi: Kahve içtikten sonra telveyi lavaboya dökmek büyük bir hatadır. Kahve telvesi suda erimez, aksine boruların kıvrımlı noktalarında üst üste birikerek topaklanma eğilimi gösterir.

Bayatlayan sütleri, un kalıntılarını veya kahve telvelerini lavaboya dökmek yerine doğrudan çöpe atmak ya da uygun bir kapta biriktirerek atık merkezlerine ulaştırmak, hem cebinizi hem de doğayı korumanın en güvenli yoludur.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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