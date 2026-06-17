Mutfak Lavabosuna Bu Sıvıyı Dökenlere Kötü Haber
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Mutfakta iş yaparken bayatlamış veya son kullanma tarihi geçmiş sütleri lavaboya dökmek çoğumuz için en pratik çözümdür. Ancak çevre ve tesisat uzmanları, bu alışkanlığın hem ev bütçesine hem de doğaya kalıcı zararlar verdiğini belirterek kritik bir uyarıda bulundu: Sütü lavaboya dökmek, borularda felakete yol açıyor!
Birçok ev sahibi, lavabodan aşağı süzülen sıvının kaybolup gittiğini düşünse de işin aslı çok farklı. Sütün içerdiği yoğun yağlar ve proteinler, soğuk su borularıyla temas ettiği an hızla katılaşmaya başlar.
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Uzmanlara göre süt ürünlerine ait yağlar boru çeperlerine yapışarak sert bir tabaka oluşturur.
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Sütün lavaboya dökülmesinin zararları sadece kendi evinizle sınırlı kalmıyor.
Uzmanlar, sütün yanı sıra mutfakta temizlik yaparken lavaboya asla dökülmemesi gereken diğer popüler maddelere de dikkat çekiyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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