Mutfak Lavabosuna Bu Sıvıyı Dökenlere Kötü Haber

Mutfakta iş yaparken bayatlamış veya son kullanma tarihi geçmiş sütleri lavaboya dökmek çoğumuz için en pratik çözümdür. Ancak çevre ve tesisat uzmanları, bu alışkanlığın hem ev bütçesine hem de doğaya kalıcı zararlar verdiğini belirterek kritik bir uyarıda bulundu: Sütü lavaboya dökmek, borularda felakete yol açıyor!

Birçok ev sahibi, lavabodan aşağı süzülen sıvının kaybolup gittiğini düşünse de işin aslı çok farklı. Sütün içerdiği yoğun yağlar ve proteinler, soğuk su borularıyla temas ettiği an hızla katılaşmaya başlar.

Kaynak