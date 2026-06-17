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Bahçe Uzmanları Yazın Bitki Sulamanın En Doğru Saatini Açıkladı

Bahçe Uzmanları Yazın Bitki Sulamanın En Doğru Saatini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 18:33
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Yaz ayları yaklaşırken ve havalar ısınırken, bahçe meraklılarının en çok sorduğu soru yeniden gündeme geldi: 'Bitkiler ne zaman sulanmalı?' Birçok kişi sabahın erken saatlerini en doğru zaman olarak kabul etse de, bahçıvanlık uzmanları ezber bozan bir uyarıda bulunuyor. Yanlış zamanlama, bitkilerde geri dönüşü olmayan hasarlara ve hastalıklara yol açabiliyor.

Bahçecilik uzmanları ve deneyimli bahçıvanlar, bitkilerin sağlığını korumak ve suyun buharlaşmasını önlemek için en ideal sulama saatlerini paylaştı.

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Uzmanlara göre, dış mekan bitkilerini sulamak için günün en ideal zamanı, havada hala biraz ışık ve sıcaklık varken, öğleden sonra geç saatler veya akşamın erken saatleridir.

Uzmanlara göre, dış mekan bitkilerini sulamak için günün en ideal zamanı, havada hala biraz ışık ve sıcaklık varken, öğleden sonra geç saatler veya akşamın erken saatleridir.

Sıcak havalarda toprak çok hızlı kurur ve bitkiler hayatta kalabilmek için acil olarak neme ihtiyaç duyar. Uzmanlar, bitkilere akşamın erken saatlerinde su vermenin, 'ertesi sabaha kadar susuzluktan geri dönüşü olmayan hasara uğramalarına izin vermekten çok daha iyi' olduğunu belirtiyor.

Buradaki temel amaç, akşam sulamasıyla toprağa verilen suyun acil ihtiyacı karşılaması ve gece boyunca kalan hafif ısının yüzeydeki fazla nemi buharlaştırarak bitkiyi dengelemesidir.

Yüzlerce bahçıvan da bu yöntemi destekliyor.

Yüzlerce bahçıvan da bu yöntemi destekliyor.

Deneyimlerini paylaşan bahçe sahipleri şunları söylüyor:

  • Margaret Collinsworth: 'Akşamları sulamayı seviyorum. Bu, bitkilere gece boyunca rahat rahat su içme ve nemi emme imkanı veriyor.'

  • Jack Pockl: 'Akşamları sulamak bitki ve toprağın daha fazla nem tutmasını sağlar. Sabah veya öğleden sonra sulamak suyun hızla buharlaşmasına neden olur, bu yüzden kökler susuz kalır.'

Ancak akşam veya gece sulaması yaparken hayati bir kurala dikkat etmek gerekiyor: Suyu yapraklara değil, doğrudan kök bölgesine dökmek.

Ancak akşam veya gece sulaması yaparken hayati bir kurala dikkat etmek gerekiyor: Suyu yapraklara değil, doğrudan kök bölgesine dökmek.

Eğer akşam geç saatlerde bitkinin üst kısmından sulama yapılırsa, yapraklar bütün gece nemli kalır. Bu durum, bitkilerde mantar ve çeşitli ölümcül hastalıkların hızla üremesine davetiye çıkarır. Aynı kural çimler için de geçerlidir. Bahçıvan Shane Paul, çimlerin gece boyunca bilerek nemli bırakılmaması gerektiğini, bunun yerine çim sulama sistemlerinin sabah 06:00 gibi erken bir saate ayarlanmasının daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

Bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı; türüne, bulunduğu konuma, toprak yapısına ve mevsime göre değişiklik gösterir:

Bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı; türüne, bulunduğu konuma, toprak yapısına ve mevsime göre değişiklik gösterir:

  • Mevsim Geçişleri: Çoğu dış mekan bitkisi ilkbahar yağmurlarından yeterli nemi alır ve ek sulamaya gerek duymaz. Ancak yaz mevsimiyle birlikte su ihtiyacı ciddi oranda artar.

  • Üstten Sulamadan Kaçının: Su, yaprakları çürütmemesi için her zaman toprağa, köke yakın yerlere verilmelidir.

  • Suyun Türü: Bazı hassas bitki çeşitlerinde kullanılan suyun türü ve sertliği bile bitki sağlığını doğrudan etkiler.

Özetle; Bitkilerinizin kavurucu sıcaklarda susuzluktan stres yaşamasını ve kalıcı zarar görmesini istemiyorsanız, saatlerinizi 16:00 - 18:00 arasına ayarlayın ve suyu doğrudan köklere yönlendirin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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