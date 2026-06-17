Bahçe Uzmanları Yazın Bitki Sulamanın En Doğru Saatini Açıkladı

Yaz ayları yaklaşırken ve havalar ısınırken, bahçe meraklılarının en çok sorduğu soru yeniden gündeme geldi: 'Bitkiler ne zaman sulanmalı?' Birçok kişi sabahın erken saatlerini en doğru zaman olarak kabul etse de, bahçıvanlık uzmanları ezber bozan bir uyarıda bulunuyor. Yanlış zamanlama, bitkilerde geri dönüşü olmayan hasarlara ve hastalıklara yol açabiliyor.

Bahçecilik uzmanları ve deneyimli bahçıvanlar, bitkilerin sağlığını korumak ve suyun buharlaşmasını önlemek için en ideal sulama saatlerini paylaştı.

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