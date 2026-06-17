Bahçe Uzmanları Yazın Bitki Sulamanın En Doğru Saatini Açıkladı
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Yaz ayları yaklaşırken ve havalar ısınırken, bahçe meraklılarının en çok sorduğu soru yeniden gündeme geldi: 'Bitkiler ne zaman sulanmalı?' Birçok kişi sabahın erken saatlerini en doğru zaman olarak kabul etse de, bahçıvanlık uzmanları ezber bozan bir uyarıda bulunuyor. Yanlış zamanlama, bitkilerde geri dönüşü olmayan hasarlara ve hastalıklara yol açabiliyor.
Bahçecilik uzmanları ve deneyimli bahçıvanlar, bitkilerin sağlığını korumak ve suyun buharlaşmasını önlemek için en ideal sulama saatlerini paylaştı.
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Uzmanlara göre, dış mekan bitkilerini sulamak için günün en ideal zamanı, havada hala biraz ışık ve sıcaklık varken, öğleden sonra geç saatler veya akşamın erken saatleridir.
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Yüzlerce bahçıvan da bu yöntemi destekliyor.
Ancak akşam veya gece sulaması yaparken hayati bir kurala dikkat etmek gerekiyor: Suyu yapraklara değil, doğrudan kök bölgesine dökmek.
Bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı; türüne, bulunduğu konuma, toprak yapısına ve mevsime göre değişiklik gösterir:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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