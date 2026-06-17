Tesisatçılar Uyardı: Bu 6 Şeyi Tuvalete Atmayın, Boruları Tıkıyor, Tuvaleti Taşırıyor

Tavada veya tencerede kalan sıvı yağı tuvalete dökmek pratik bir çözüm gibi görünebilir. Ancak yağ, soğuk su borularıyla temas ettiği an hızla donar ve katılaşır. Boru çeperlerine yapışan bu yağ tabakası, diğer tüm atıkları bir mıknatıs gibi tutar. Sloan, bu durumun sadece evleri değil, şehir altyapılarını da vurarak milyonlarca dolarlık zararlara yol açtığını belirtiyor.