Tesisatçılar Uyardı: Bu 6 Şeyi Tuvalete Atmayın, Boruları Tıkıyor, Tuvaleti Taşırıyor
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Evinizin su tesisat sistemi, göründüğünden çok daha hassastır. Çoğu zaman tuvalete atılan küçük bir eşyanın sifon çekildiğinde gözden kaybolması, sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Profesyonel tesisatçılar, borularda biriken bu sessiz tehlikelerin ileride binlerce liralık tıkanmalara, tuvalet taşmalarına ve kanalizasyon patlamalarına yol açtığı konusunda uyarıyor.
Her türlü arıza ve tıkanıklıkla karşılaşmış olan deneyimli tesisat uzmanı Dewayne Sloan, ev sahiplerinin zararsız görerek tuvalete gönderdiği, ancak tesisatın canına okuyan 6 popüler günlük eşyayı sıraladı.
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1. Islak Mendiller
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2. Saç Telleri
3. Yemek Yağları
4. Eski veya Kullanılmayan İlaçlar
5. Ev Kimyasalları
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6. Kadın Hijyen Ürünleri (Tampon ve Pedler)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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