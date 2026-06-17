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Tesisatçılar Uyardı: Bu 6 Şeyi Tuvalete Atmayın, Boruları Tıkıyor, Tuvaleti Taşırıyor

Tesisatçılar Uyardı: Bu 6 Şeyi Tuvalete Atmayın, Boruları Tıkıyor, Tuvaleti Taşırıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 16:52
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Evinizin su tesisat sistemi, göründüğünden çok daha hassastır. Çoğu zaman tuvalete atılan küçük bir eşyanın sifon çekildiğinde gözden kaybolması, sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. Profesyonel tesisatçılar, borularda biriken bu sessiz tehlikelerin ileride binlerce liralık tıkanmalara, tuvalet taşmalarına ve kanalizasyon patlamalarına yol açtığı konusunda uyarıyor.

Her türlü arıza ve tıkanıklıkla karşılaşmış olan deneyimli tesisat uzmanı Dewayne Sloan, ev sahiplerinin zararsız görerek tuvalete gönderdiği, ancak tesisatın canına okuyan 6 popüler günlük eşyayı sıraladı.

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1. Islak Mendiller

1. Islak Mendiller

Tesisat uzmanı Sloan’a göre, en sık yapılan ve en pahalıya patlayan hataların başında ıslak mendiller geliyor. Paketlerin üzerinde 'tuvalete atılabilir' yazsa dahi bu mendiller tuvalet kağıdı gibi suda erimez. Dayanıklı liflerden üretildikleri için borularda birikerek devasa tıkanıklıklara yol açar. Aynı kural makyaj temizleme ve cilt bakım mendilleri için de geçerlidir.

2. Saç Telleri

2. Saç Telleri

Duş giderlerinde saç tutucu süzgeçlerin bulunmasının hayati bir sebebi var. Saç telleri boruların içine girdiğinde adeta birer ağ veya ip gibi davranır. Kendi etrafına ve borudan geçen diğer atıklara dolanarak, zamanla hiçbir şeyin geçemeyeceği yoğun, kör topaklar oluşturur. Fırçanızdan temizlediğiniz saçları tuvalete değil, çöpe atın.

3. Yemek Yağları

3. Yemek Yağları

Tavada veya tencerede kalan sıvı yağı tuvalete dökmek pratik bir çözüm gibi görünebilir. Ancak yağ, soğuk su borularıyla temas ettiği an hızla donar ve katılaşır. Boru çeperlerine yapışan bu yağ tabakası, diğer tüm atıkları bir mıknatıs gibi tutar. Sloan, bu durumun sadece evleri değil, şehir altyapılarını da vurarak milyonlarca dolarlık zararlara yol açtığını belirtiyor.

4. Eski veya Kullanılmayan İlaçlar

4. Eski veya Kullanılmayan İlaçlar

Kimyasal atıklar konusunda en büyük tehditlerden biri de ilaçlardır. Atıksu arıtma tesisleri, ilaçların içindeki karmaşık kimyasal bileşikleri filtrelemek üzere tasarlanmamıştır. Tuvalete atılan ilaçlar doğrudan nehirlere, göllere ve nihayetinde içme suyu kaynaklarına karışarak doğayı ve insan sağlığını tehdit eder.

5. Ev Kimyasalları

5. Ev Kimyasalları

Çamaşır suyu, tiner veya güçlü lavabo açıcılar gibi kimyasallar son derece zehirlidir. Bu maddeler sadece suyu kirletmekle kalmaz; plastik ve metal borulara doğrudan zarar vererek delinmelere yol açabilir. Özellikle müstakil evlerde bulunan septik (fosseptik) tanklardaki yararlı bakterileri öldürerek tüm sistemi kilitleyebilir.

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6. Kadın Hijyen Ürünleri (Tampon ve Pedler)

6. Kadın Hijyen Ürünleri (Tampon ve Pedler)

Tamponlar ve pedler, doğaları gereği sıvıyı emmek ve hapsetmek için üretilmiştir. Suyla temas ettiklerinde erimek yerine hızla şişerler. Borunun dar bir yerine sıkışan bir tampon, arkasından gelen tüm evsel atığı durdurarak tuvaletin geri tepmesine ve taşmasına neden olan en büyük faktörlerden biridir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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