Psikologlara Göre Hesap Bakiyesine Sürekli Bakmanın Gizli Nedeni
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Telefondaki sayısız uygulama arasında, çoğumuzun eli gün içinde defalarca banka uygulamasına gidiyor. Peki, hesap bakiyemizi sürekli kontrol etme arzusu sadece anlık bir merak mı, yoksa çocukluğumuzdan gelen derin bir finansal kaygı mı? Uzmanlar, bu alışkanlığın arkasındaki psikolojik nedenleri ve finansal sağlığımıza etkilerini masaya yatırdı.
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Finansal psikolog Brad Klontz, mobil bankacılık uygulamalarını saplantılı şekilde kontrol etmenin kökenlerinin çocuklukta yattığını belirtiyor.
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Bazı insanlar için ise bu durum tam bir dopamin kaynağı.
Ancak Schneider bir adım daha ileri gidilmesini öneriyor:
Uzmanlar, günde bir ya da birkaç kez hesaba bakmanın finansal farkındalık açısından sağlıklı olduğunu kabul etse de, bunun bir takıntıya dönüşmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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