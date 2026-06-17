Psikologlara Göre Hesap Bakiyesine Sürekli Bakmanın Gizli Nedeni

Paraya alışkın olmayan kişiler, bakiyelerinin arttığını gördüklerinde beyinlerinde bir ödül mekanizması tetikleniyor ve doğru bir şey yaptıklarını hissediyorlar. Klontz, bu kaygının aslında yararlı olduğunu belirterek durumu bir benzetmeyle açıklıyor: 'Bir sincap kış için fındık biriktirirken açlıktan hiç endişe etmeseydi, sonunda ölürdü. Tetikte ve endişeli olmak, hiç umursamamaktan çok daha iyidir.'

Bank of America Tüketici Ürünleri Başkanı April Schneider de bakiye takibinin finansal kontrol hissini artırdığını savunuyor. Schneider, 'Bir kişi mali durumunu ve harcama alışkanlıklarını gerçekten yakından tanıyana kadar, bunu günlük olarak kontrol etmesinde hiçbir sakınca yok' diyerek, gereksiz bir harcama yapmadan veya dışarıda yemeğe çıkmadan önce hesaba bakmanın hedeflere ulaşmada yardımcı olduğunu belirtiyor.