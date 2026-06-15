Genel Kültürünüzü Katlayacak: Günlük Hayatta Kullandığımız 11 Kelimenin Şaşırtıcı Kökeni
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Sabah kalkar, 'bütçe' ayarlarsınız; öğlen 'fiyasko' yaşarsınız; akşam 'gazete' okursunuz. Bu kelimelerin neden bu şekilde söylendiğini hiç düşündünüz mü? Her biri uzun bir tarihin taşıyıcısıdır: savaşlar, ticaret yolları, kültürel temaslar ve zaman zaman tesadüf.
İşte günlük dilde sıkça kullandığımız kelimelerin ilgi çekici etimolojileri...
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Bütçe - Deriden Torba
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Fiyasko - Bozuk Cam Şişe
Gazete - Küçük Para
Karantina - Kırk Gün
Robot - Zorunlu Çalışma
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Panik - Tanrı Pan'ın Sesi
Silüet - Bir Fransız Bakanın Adı
Sıfır - Arap Matematiğinin Armağanı
Kaos - Yunanlıların Başlangıcı
Banka - Uzun Tahta Sıra
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Şampanya - Bir Fransız Bölgesi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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