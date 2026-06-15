Genel Kültürünüzü Katlayacak: Günlük Hayatta Kullandığımız 11 Kelimenin Şaşırtıcı Kökeni

İtalyancadan gelen 'fiyasko' (fiasco), cam şişe anlamına gelen 'fiasco'dan türer. İtalyan cam ustalarının hatalı ürettikleri şişeleri atık olarak fiyasko kategorisinde değerlendirdiği söylenmektedir. Bir başka teoriye göre İtalyan tiyatrocularda 'fare fiasco' (şişe yapmak) deyimi sahne felaketi için kullanılıyordu. Her iki teorinin de kesin belgesi yoktur; ancak İtalyanca tiyatro bağlantısı daha çok kabul görmektedir.