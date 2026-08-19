Her Şeyi Tek Başına Çözmeye Çalışan 4 Burç

Kova burcu sorunlara alışılmış yöntemlerin dışından bakar. Herkes aynı çözümü önerirken bambaşka bir yol deneyebilir ve bunu yapabilmek için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir. Başkalarının müdahalesi düşünce düzenini bozduğu için yardım tekliflerini bile geri çevirebilir.

Bağımsızlığına düşkün olan Kova, kendi kararının sonuçlarını da üstlenmeye hazırdır. Bir şeyi tek başına çözmesi gerektiğine inandığında uzun süre denemekten vazgeçmez. Bulduğu yöntem çevresine tuhaf görünse bile sonuç aldığı sürece bundan rahatsız olmaz.