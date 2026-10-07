Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Yeraltı Yeni Sezon, Aşk ve Taht ve Sevdan Bir Ateş Yayın Akışı
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Çarşamba akşamına bu hafta bir sezon açılışı damga vuruyor: Yeraltı, uzun bir aranın ardından 2. sezonuyla NOW'a dönüyor. 7 Ekim Çarşamba günü hangi diziler var, Yeraltı'nın yeni sezon ilk bölümü kaçta, Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümleri bu akşam mı? Kanal D, Star TV ve TRT 1'de ne izlenecek? Çarşamba akşamının yayın akışı aşağıda.
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7 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?
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Kanal D, TRT 1, Star TV ve TV8'de Çarşamba Akşamı
Yeraltı 2. Sezon İlk Bölüm Bu Akşam mı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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