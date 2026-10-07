Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Yeraltı Yeni Sezon, Aşk ve Taht ve Sevdan Bir Ateş Yayın Akışı

NOW'da Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Yeraltı, 2. sezonunun ilk bölümüyle saat 20.00'de NOW ekranlarında. Geçen hafta özel bölümle hatırlatılan dizi, bu akşam yeni sezon hikâyesine başlıyor. Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yanında ekibe İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı. Gece yarısında 00.00'da Halef: Köklerin Çağrısı altyazılı olarak ekrana gelecek.

ATV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Aşk ve Taht'ın 5. bölümü 20.00'de ATV'de. Fragmanda Alaeddin'in kapana kısılmaktan kurtulup kaçırılan Destina'nın peşine düştüğü, Destina'nın 'Yıllardır aradığın o kız benim' itirafı yer alıyor. Melike'nin Alaeddin'in odasında Destina'nın portresini bulması da bölümün dikkat çeken gelişmelerinden. Gece 00.20'de Güneşin Doğduğu Yer yayınlanacak.

Show TV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Sevdan Bir Ateş, 5. bölümüyle 20.00'de Show TV'de yeni bölüm olarak yayınlanıyor. DNA testi için harekete geçen Mirza'nın Leyla'dan kızını alması ve Hüma'nın resmi kayıtlardaki soyadının Leyla için engele dönüşmesi bu haftanın ana hattı. 00.15'te Kızılcık Şerbeti tekrarı başlıyor.