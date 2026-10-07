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Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Yeraltı Yeni Sezon, Aşk ve Taht ve Sevdan Bir Ateş Yayın Akışı

Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Yeraltı Yeni Sezon, Aşk ve Taht ve Sevdan Bir Ateş Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 10:20
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Çarşamba akşamına bu hafta bir sezon açılışı damga vuruyor: Yeraltı, uzun bir aranın ardından 2. sezonuyla NOW'a dönüyor. 7 Ekim Çarşamba günü hangi diziler var, Yeraltı'nın yeni sezon ilk bölümü kaçta, Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümleri bu akşam mı? Kanal D, Star TV ve TRT 1'de ne izlenecek? Çarşamba akşamının yayın akışı aşağıda.

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7 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?

7 Ekim Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Var?

NOW'da Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Yeraltı, 2. sezonunun ilk bölümüyle saat 20.00'de NOW ekranlarında. Geçen hafta özel bölümle hatırlatılan dizi, bu akşam yeni sezon hikâyesine başlıyor. Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yanında ekibe İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı. Gece yarısında 00.00'da Halef: Köklerin Çağrısı altyazılı olarak ekrana gelecek.

ATV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Aşk ve Taht'ın 5. bölümü 20.00'de ATV'de. Fragmanda Alaeddin'in kapana kısılmaktan kurtulup kaçırılan Destina'nın peşine düştüğü, Destina'nın 'Yıllardır aradığın o kız benim' itirafı yer alıyor. Melike'nin Alaeddin'in odasında Destina'nın portresini bulması da bölümün dikkat çeken gelişmelerinden. Gece 00.20'de Güneşin Doğduğu Yer yayınlanacak.

Show TV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Sevdan Bir Ateş, 5. bölümüyle 20.00'de Show TV'de yeni bölüm olarak yayınlanıyor. DNA testi için harekete geçen Mirza'nın Leyla'dan kızını alması ve Hüma'nın resmi kayıtlardaki soyadının Leyla için engele dönüşmesi bu haftanın ana hattı. 00.15'te Kızılcık Şerbeti tekrarı başlıyor.

Kanal D, TRT 1, Star TV ve TV8'de Çarşamba Akşamı

Kanal D, TRT 1, Star TV ve TV8'de Çarşamba Akşamı

Kanal D'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D, çarşamba akşamını tekrarlara ayırdı. 20.00'de Uzak Şehir, 23.15'te ise Haysiyet tekrar bölümleriyle ekranda. Uzak Şehir'in yeni bölümleri pazartesi, Haysiyet'in ise salı akşamları yayınlanıyor.

TRT 1'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1'in çarşamba akşamı 20.00'de Taşacak Bu Deniz'in tekrarı var. Karadeniz'de geçen aşk ve intikam hikâyesinin ardından 23.15'te Sumud, 00.45'te Gönül Dağı tekrarı yayınlanacak.

Star TV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Star TV'nin akışında 20.00'de, 22.30'da ve 00.30'da yerli dizi tekrarı ve sinema kuşağı bulunuyor. Kanalın yeni dizi bölümleri salı ve perşembe akşamları yayınlanıyor.

TV8'de Çarşamba Günü Hangi Program Var?

TV8'de ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 20.00'de başlıyor. Gece yarısından 15 dakika sonra Zuhal Topal'la Yemekteyiz var.

Yeraltı 2. Sezon İlk Bölüm Bu Akşam mı?

Yeraltı 2. Sezon İlk Bölüm Bu Akşam mı?

Evet, Yeraltı'nın 2. sezon ilk bölümü bugün, 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da yayınlanıyor. Dizi haziran ayındaki sezon finalinin ardından yaklaşık dört ay sonra ekrana dönüyor. Sezon finalinde ortaya çıkan hesaplaşmaların yeni sezonda daha büyük bir güç mücadelesine dönüşmesi bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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