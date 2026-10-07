Spor Salonundan Spa'ya: Bir İçerik Üreticisi Sahibinin Kaçtığı Dev Mafya Malikanesine Girdi

Bir zamanlar gösterişli yaşamlara ev sahipliği yapan lüks konutlar, sahipleri tarafından terk edildiğinde geride hem ihtişamın hem de derin bir sessizliğin izlerini bırakıyor. Tozlanmaya başlayan avizeler, yerinde duran mobilyalar ve boş kalan odalar ise o yaşamın nasıl göründüğüne dair merak uyandıran ipuçları sunuyor.

Terk edilmiş yapıları keşfeden Jamie Robinson, 'Terk Edilmiş Türk Mafya Villası' başlığıyla paylaştığı videoda mermer merdivenli bir girişten başlayarak villanın içinde uzun bir tur attı. Kristal avizeli salonlar, altın varaklı tavan süslemeleri, spor salonu, mozaik sütunlu spa bölümü, sauna ve granit tezgahlı mutfak izleyenleri hayrete düşürdü. Bir zamanlar gösterişle döşenen odaların bugünkü sessiz hali, o dönemki yaşanmışlık üzerine de düşündürdü.

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