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Spor Salonundan Spa'ya: Bir İçerik Üreticisi Sahibinin Kaçtığı Dev Mafya Malikanesine Girdi

Spor Salonundan Spa'ya: Bir İçerik Üreticisi Sahibinin Kaçtığı Dev Mafya Malikanesine Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 10:14

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Bir zamanlar gösterişli yaşamlara ev sahipliği yapan lüks konutlar, sahipleri tarafından terk edildiğinde geride hem ihtişamın hem de derin bir sessizliğin izlerini bırakıyor. Tozlanmaya başlayan avizeler, yerinde duran mobilyalar ve boş kalan odalar ise o yaşamın nasıl göründüğüne dair merak uyandıran ipuçları sunuyor.

Terk edilmiş yapıları keşfeden Jamie Robinson, 'Terk Edilmiş Türk Mafya Villası' başlığıyla paylaştığı videoda mermer merdivenli bir girişten başlayarak villanın içinde uzun bir tur attı. Kristal avizeli salonlar, altın varaklı tavan süslemeleri, spor salonu, mozaik sütunlu spa bölümü, sauna ve granit tezgahlı mutfak izleyenleri hayrete düşürdü. Bir zamanlar gösterişle döşenen odaların bugünkü sessiz hali, o dönemki yaşanmışlık üzerine de düşündürdü.

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Peki terk edilmiş bu villa kimin ve neden bu halde?

Peki terk edilmiş bu villa kimin ve neden bu halde?

Videoda gösterilen yer, Belçika'da bulunan ve yeraltı dünyasında 'Hayalet' lakabıyla tanınan Türk suç örgütü lideri Orhan Ünğan'a ait lüks bir villa. İçerisinde özel spa alanı, sauna, Türk hamamı, buhar odası, tam donanımlı spor salonu ve altın kaplama detaylara sahip pahalı mobilyalar yer alan bu gösterişli mülk, Ünğan'ın Türkiye'de yakalanıp tutuklanmasının ardından Belçika makamlarınca el konulması ve icradan satışa çıkarılması nedeniyle tamamen boş kalmış. Sahipsiz kalan villanın içerisindeki tüm bu şatoyu andıran lüks eşyalar ve dekorasyon olduğu gibi bırakılmış.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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