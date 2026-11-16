Emekli Maaşı Yetmeyenlere Ücretsiz Tatlı Dağıttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, maaşı yetmeyen emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Tatlı dağıtan vatandaş, 'Bedava tatlı dağıtıyoruz emekliye. Hayrımıza dağıtıyoruz, alıp yiyemiyor çoğu' dedi.
Parası yetmeyen emekliye ücretsiz tatlı dağıttı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın