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Emekli Maaşı Yetmeyenlere Ücretsiz Tatlı Dağıttı

Emekli Maaşı Yetmeyenlere Ücretsiz Tatlı Dağıttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 19:16
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, maaşı yetmeyen emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Tatlı dağıtan vatandaş, 'Bedava tatlı dağıtıyoruz emekliye. Hayrımıza dağıtıyoruz, alıp yiyemiyor çoğu' dedi.

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Parası yetmeyen emekliye ücretsiz tatlı dağıttı.

Parası yetmeyen emekliye ücretsiz tatlı dağıttı.

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin geçim mücadelesi sürerken, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kalabalık Çamlıkahve Meydanı'nda tezgah açan bir vatandaş, gün boyunca bölgedeki emeklilere ücretsiz tatlı dağıttı. Artan yaşam maliyeti ve düşük emekli maaşına dikkat çeken vatandaş, 'Bedava tatlı dağıtıyoruz emekliye. Hayrımıza dağıtıyoruz, alıp yiyemiyor çoğu. Devletin verdiği emekli maaşı yetmiyor, o yüzden bedava dağıtıyoruz' şeklinde konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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