SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2027 Asgari Ücrette Merkez Senaryoyu Açıkladı
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Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrette. 2027 yılında yeni asgari ücret belli olacak. Aralık 2026'nın sonunda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrette merkez senaryoyu açıkladı.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrette merkez senaryoyu açıkladı.
İşveren maliyeti aylık 51 binden 55 bin liraya çıkabilir.
Kıdem tazminatı tavanı yaklaşık yüzde 8 artabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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