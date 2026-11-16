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SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2027 Asgari Ücrette Merkez Senaryoyu Açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2027 Asgari Ücrette Merkez Senaryoyu Açıkladı

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 14:44
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Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrette. 2027 yılında yeni asgari ücret belli olacak. Aralık 2026'nın sonunda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrette merkez senaryoyu açıkladı.

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrette merkez senaryoyu açıkladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrette merkez senaryoyu açıkladı.

2026'da net asgari ücret yüzde 27,01'lik artışla 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselmişti. Dünya gazetesi köşesinde asgari ücret senaryolarını yazan SGK uzmanı Özgür Erdursun, yüzde 25-35 oranlarına dikkat çekti. 

Erdursun'a göre en güçlü merkez senaryo yüzde 30.

Merkez Bankası'nın Kasım 2026 Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5, 2027 için ise yüzde 21 olarak yer alıyor. Erdursun, asgari ücret zammının yalnızca 2027 hedefine bakılarak belirlenmesinin geçmişte yaşanan satın alma gücü kaybını telafi etmeyeceğini savunuyor.

İşveren maliyeti aylık 51 binden 55 bin liraya çıkabilir.

İşveren maliyeti aylık 51 binden 55 bin liraya çıkabilir.

2026'da indirimsiz aylık işveren maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş. Mevcut prim oranları değişmezse bu tutar yüzde 25 zamda yaklaşık 51 bin 93 liraya, yüzde 30 zamda 53 bin 137 liraya, yüzde 35 zamda ise 55 bin 181 liraya ulaşacak. Yani üç senaryo arasında işveren cephesindeki fark aylık 4 bin liranın üzerinde.

Kıdem tazminatı tavanı yaklaşık yüzde 8 artabilir.

Kıdem tazminatı tavanı yaklaşık yüzde 8 artabilir.

Erdursun, kıdem tazminatı tavanının 2026'nın ikinci yarısındaki 73 bin 729 lira 87 kuruş seviyesinden 2027'nin ilk yarısında yaklaşık yüzde 8 artışla 79 bin 628 liraya çıkabileceğini tahmin ediyor. Ücret artışlarının tavan artışının çok üzerinde kalması, yüksek maaşlı çalışanlar için kıdem tazminatının maaşa oranla değerinin düşmesi anlamına geliyor. Yazar bu nedenle tavanın belirlenme yönteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2027 asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Türk-İş'in 2026 için yapılan görüşmelere itirazları nedeniyle katılmadığı hatırlatılırken, Erdursun 2027'nin 2028 genel seçimlerinden önceki yıl olduğuna dikkat çekiyor ve ücret politikalarının yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

2027 asgari ücret Aralık ayı sonunda belli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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