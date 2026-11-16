SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücrette merkez senaryoyu açıkladı.

Erdursun, kıdem tazminatı tavanının 2026'nın ikinci yarısındaki 73 bin 729 lira 87 kuruş seviyesinden 2027'nin ilk yarısında yaklaşık yüzde 8 artışla 79 bin 628 liraya çıkabileceğini tahmin ediyor. Ücret artışlarının tavan artışının çok üzerinde kalması, yüksek maaşlı çalışanlar için kıdem tazminatının maaşa oranla değerinin düşmesi anlamına geliyor. Yazar bu nedenle tavanın belirlenme yönteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2027 asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Türk-İş'in 2026 için yapılan görüşmelere itirazları nedeniyle katılmadığı hatırlatılırken, Erdursun 2027'nin 2028 genel seçimlerinden önceki yıl olduğuna dikkat çekiyor ve ücret politikalarının yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

2027 asgari ücret Aralık ayı sonunda belli olacak.