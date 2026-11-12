Murat Bal 2027 Asgari Ücret İçin Yüzde 25,5 Formülünü ve Ara Zam İhtimalini Anlattı

Murat Bal, geçen yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak bu yıl da hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında bir oran belirlenebileceğini söyledi. Bal'a göre 2027 için hedeflenen enflasyon yüzde 21, gerçekleşmesi beklenen enflasyon ise yüzde 29,5-30 seviyesinde. Hedeflenen enflasyon üzerinden yüzde 21 zam yapılırsa 28 bin 75 lira olan net asgari ücret 33 bin 971 liraya yükselecek. Yüzde 30 zam senaryosunda ise net asgari ücret 36 bin 498 liraya ulaşacak.