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Murat Bal 2027 Asgari Ücret İçin Yüzde 25,5 Formülünü ve Ara Zam İhtimalini Anlattı

Murat Bal 2027 Asgari Ücret İçin Yüzde 25,5 Formülünü ve Ara Zam İhtimalini Anlattı

Asgari Ücret
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 20:57
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Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, 2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplarını canlı yayında paylaştı. Bal'ın hesapları, geçen yılın uygulaması ve iki farklı enflasyon verisi üzerine kuruluyor. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler öncesinde işçi tarafının pazarlık stratejisi de konuşuldu.

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Hedef ve beklenen enflasyon hesaba girdi.

Hedef ve beklenen enflasyon hesaba girdi.

Murat Bal, geçen yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak bu yıl da hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında bir oran belirlenebileceğini söyledi. Bal'a göre 2027 için hedeflenen enflasyon yüzde 21, gerçekleşmesi beklenen enflasyon ise yüzde 29,5-30 seviyesinde. Hedeflenen enflasyon üzerinden yüzde 21 zam yapılırsa 28 bin 75 lira olan net asgari ücret 33 bin 971 liraya yükselecek. Yüzde 30 zam senaryosunda ise net asgari ücret 36 bin 498 liraya ulaşacak.

Yüzde 25,5 zamla net asgari ücret 35 bin 250 TL.

Yüzde 25,5 zamla net asgari ücret 35 bin 250 TL.

Geçen yılki uygulamanın tekrarlanması ve hedeflenen enflasyonla gerçekleşmesi beklenen enflasyonun ortalamasının alınması durumunda yüzde 25,5'lik bir zam oranı ortaya çıkıyor. Bal, bu senaryoda net asgari ücretin 35 bin 250 liraya ulaşabileceğini belirtti. Formülün geçen yıl da benzer biçimde uygulandığını hatırlattı.

Bal'a göre yüzde 35 zam mümkün değil.

Bal'a göre yüzde 35 zam mümkün değil.

Bal, yüzde 28 ile yüzde 30 zam oranları arasında belirgin bir fark bulunmadığını, ancak yüzde 35'lik artışın psikolojik bir eşiğe işaret edeceğini ifade etti. Hükümetin öncelikli gündeminin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayan Bal'a göre yüzde 35'lik bir zam ekonomik programın hedefleriyle örtüşmüyor. Bal, bu nedenle böyle bir artışın mümkün görünmediğini söyledi.

Açlık sınırı 38 bin lira.

Açlık sınırı 38 bin lira.

Bal, asgari ücret artışlarının enflasyon üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın geçmiş çalışmalarında asgari ücretteki her 10 puanlık artışın enflasyonu 1 puan artırdığına ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu hatırlattı. Bu etkinin çalışanların enflasyon karşısında korunmaması anlamına gelmediğini vurgulayan Bal'a göre hiçbir maaş açlık sınırının altında kalmamalı. Açlık sınırını 38 bin lira olarak belirten Bal, asgari ücretin 34 bin, 36 bin veya 37 bin liraya yaklaşıp yaklaşmayacağının tartışıldığını kaydetti.

İşçi tarafı pazarlığa yüzde 40'tan başlayabilir.

İşçi tarafı pazarlığa yüzde 40'tan başlayabilir.

Bal'a göre işçi ve işveren tarafları görüşmelere farklı oranlarla oturabilir. İşçi tarafı pazarlığa yüzde 40 seviyelerinden başlayıp yüzde 35'e çekilebilmek için pazarlık alanı oluşturabilir. Görüşmelerin aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Bal, Türk-İş'in geçen yıl masanın yapısına itiraz ederek toplantılara katılmama yönünde açıklama yaptığını, Hak-İş'in de bu tutuma destek verdiğini hatırlattı ve işçi tarafının sonuç ne olursa olsun masada bulunması gerektiğini söyledi.

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Temmuzda ara zam beklenmiyor.

Temmuzda ara zam beklenmiyor.

Bal, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasını beklemediğini açıkladı. Son beş yılda yalnızca iki kez ara zam yapıldığını hatırlatan Bal, bu dönemlerde enflasyonun yüzde 50'nin, hatta yüzde 60'ın üzerinde olduğunu belirtti. Daha önceki yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle yıl ortasında maaş güncellemesini savunduğunu söyleyen Bal'a göre son iki yılda enflasyon yüzde 20-30 seviyelerinde olmasına rağmen ara zam uygulanmadı. 2027 için yüzde 20'li seviyelerde enflasyon hedefi belirleyen hükümetin temmuzda yeniden ara zam yapmasını beklemiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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