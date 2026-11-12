Murat Bal 2027 Asgari Ücret İçin Yüzde 25,5 Formülünü ve Ara Zam İhtimalini Anlattı
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Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, 2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplarını canlı yayında paylaştı. Bal'ın hesapları, geçen yılın uygulaması ve iki farklı enflasyon verisi üzerine kuruluyor. Aralık ayında başlaması beklenen görüşmeler öncesinde işçi tarafının pazarlık stratejisi de konuşuldu.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
Hedef ve beklenen enflasyon hesaba girdi.
Yüzde 25,5 zamla net asgari ücret 35 bin 250 TL.
Bal'a göre yüzde 35 zam mümkün değil.
Açlık sınırı 38 bin lira.
İşçi tarafı pazarlığa yüzde 40'tan başlayabilir.
Temmuzda ara zam beklenmiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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