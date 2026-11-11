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SGK Uzmanı Melis Elmen Asgari Ücret İçin 5 Senaryoyu Açıkladı

SGK Uzmanı Melis Elmen Asgari Ücret İçin 5 Senaryoyu Açıkladı

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 18:46
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Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. SGK Uzmanı Melis Elmen, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için masadaki beş farklı zam senaryosunu tek tek hesapladı. Yüzde 30'luk artışta net ücret 36 bin 500 liraya dayanırken, Elmen'in en iyi ihtimal olarak işaret ettiği oran yüzde 40 oldu.

Kaynak: ATV

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında masaya oturacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında masaya oturacak.

Yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. Geçen yıl ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapan komisyonun bu yıl da uzlaşmaya varmadan önce en az dört kez bir araya gelmesi öngörülüyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin masaya getireceği rakamlar, yeni yılın ilk maaş bordrolarını doğrudan belirleyecek.

Halihazırda net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Ocak 2026'da yüzde 27'lik artışla bu seviyeye çıkmıştı. Brüt tutarı 33 bin 30 lira olan ücretin işverene toplam maliyeti ise 40 bin 874 lirayı buluyor. Enflasyonun seyri ve refah payı tartışmaları, bu yılki pazarlığın en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Asgari ücret için masadaki senaryolar.

Asgari ücret için masadaki senaryolar.

SGK uzmanı Melis Elmen'in paylaştığı hesaplamaya göre tablonun en alt basamağında yıllık enflasyona denk gelen yüzde 28,4'lük artış bulunuyor. Bu oran uygulanırsa net asgari ücret yaklaşık 36 bin 49 liraya yükselecek.

Kulislerde en çok konuşulan yüzde 30'luk zamda ise rakam 36 bin 498 liraya ulaşıyor. Böylece 36 bin 500 liralık eşik neredeyse yakalanmış oluyor.

Üçüncü senaryo, yüzde 30'luk artışın üzerine yüzde 5 refah payı eklenmesi. Toplamda yüzde 35'e karşılık gelen bu ihtimalde asgari ücretli bir çalışanın eline geçecek tutar 37 bin 902 lira olarak hesaplanıyor.

SGK uzmanına göre en iyi senaryo yüzde 40 zam.

SGK uzmanına göre en iyi senaryo yüzde 40 zam.

Elmen beklentisini net bir cümleyle ortaya koydu: 'En iyi ihtimalle de yüzde 40'lık bir senaryo bekliyoruz.' Bu oranın hayata geçmesi halinde net asgari ücret 39 bin 306 liraya çıkacak.

Hesaplamanın en üst basamağında ise yüzde 45'lik artış yer alıyor. Mevcut 28 bin 75 liralık net ücrete bu oran uygulandığında asgari ücret 40 bin 709 liraya ulaşıyor ve 40 bin lira barajı ilk kez aşılıyor. Ancak Elmen'in kendi beklentisi bu seviyenin altında kalıyor.

Refah payı için de birden fazla yol masada. Elmen'e göre yüzde 5'lik ek artış, komisyon kararının ardından Cumhurbaşkanı onayıyla verilebileceği gibi yıl sonunda gerçekleşen enflasyon verisine göre de rakama eklenebilir. Tüm rakamlar uzman hesaplamasına dayanıyor; kesin tutarı komisyonun Aralık ayında açıklayacağı karar belirleyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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