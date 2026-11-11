SGK Uzmanı Melis Elmen Asgari Ücret İçin 5 Senaryoyu Açıkladı

Yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. Geçen yıl ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapan komisyonun bu yıl da uzlaşmaya varmadan önce en az dört kez bir araya gelmesi öngörülüyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin masaya getireceği rakamlar, yeni yılın ilk maaş bordrolarını doğrudan belirleyecek.

Halihazırda net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Ocak 2026'da yüzde 27'lik artışla bu seviyeye çıkmıştı. Brüt tutarı 33 bin 30 lira olan ücretin işverene toplam maliyeti ise 40 bin 874 lirayı buluyor. Enflasyonun seyri ve refah payı tartışmaları, bu yılki pazarlığın en kritik başlıkları arasında yer alıyor.