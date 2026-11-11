SGK Uzmanı Melis Elmen Asgari Ücret İçin 5 Senaryoyu Açıkladı
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Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. SGK Uzmanı Melis Elmen, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için masadaki beş farklı zam senaryosunu tek tek hesapladı. Yüzde 30'luk artışta net ücret 36 bin 500 liraya dayanırken, Elmen'in en iyi ihtimal olarak işaret ettiği oran yüzde 40 oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında masaya oturacak.
Asgari ücret için masadaki senaryolar.
SGK uzmanına göre en iyi senaryo yüzde 40 zam.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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