Milyonların Beklediği Asgari Ücret Zammı İçin 4 Farklı Hesap Yapıldı

Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak açıkladı. Orta Vadeli Program’da ise bu oran yüzde 28,40. Yılın son enflasyon raporu gelecek hafta perşembe günü açıklanacak. Tahminlerde bir değişiklik olursa, asgari ücret zammına dair beklentiler de değişebilir.

Komisyon görüşmelerinin aralık ayında başlaması ve yeni rakamın üçüncü ya da dördüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri aynı masada buluşarak milyonların maaşını belirleyecek.