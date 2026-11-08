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Milyonların Beklediği Asgari Ücret Zammı İçin 4 Farklı Hesap Yapıldı

Milyonların Beklediği Asgari Ücret Zammı İçin 4 Farklı Hesap Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 15:13
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Asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı, TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yeniden gündemde. Yeni rakam, aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak. Doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren zam için masada 4 farklı senaryo var. 

İşte detaylar...

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Asgari ücret Ocak 2026'da yüzde 27 zamla 28.075,50 TL’ye yükseldi.

Asgari ücret Ocak 2026'da yüzde 27 zamla 28.075,50 TL’ye yükseldi.

Brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlenirken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu. Devletin her asgari ücretli için işverene verdiği destek de 1.000 liradan 1.270 liraya çıkarıldı.

Zammı belirleyecek en önemli etken enflasyon.

Zammı belirleyecek en önemli etken enflasyon.

Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak açıkladı. Orta Vadeli Program’da ise bu oran yüzde 28,40. Yılın son enflasyon raporu gelecek hafta perşembe günü açıklanacak. Tahminlerde bir değişiklik olursa, asgari ücret zammına dair beklentiler de değişebilir.

Komisyon görüşmelerinin aralık ayında başlaması ve yeni rakamın üçüncü ya da dördüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri aynı masada buluşarak milyonların maaşını belirleyecek.

Senaryolara göre yeni asgari ücret 35 bin ile 39 bin TL arasında değişiyor.

Senaryolara göre yeni asgari ücret 35 bin ile 39 bin TL arasında değişiyor.

Mevcut 28.075 TL’lik asgari ücrete uygulanacak zam oranına göre yeni rakamlar şöyle:

  • Yüzde 25 zam: 35.094 TL

  • Yüzde 30 zam: 36.498 TL

  • Yüzde 35 zam: 37.902 TL

  • Yüzde 40 zam: 39.305 TL

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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