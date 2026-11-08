Milyonların Beklediği Asgari Ücret Zammı İçin 4 Farklı Hesap Yapıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı, TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yeniden gündemde. Yeni rakam, aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belli olacak. Doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak tüm çalışanları ilgilendiren zam için masada 4 farklı senaryo var.
İşte detaylar...
Asgari ücret Ocak 2026'da yüzde 27 zamla 28.075,50 TL’ye yükseldi.
Zammı belirleyecek en önemli etken enflasyon.
Senaryolara göre yeni asgari ücret 35 bin ile 39 bin TL arasında değişiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın